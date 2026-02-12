На Кольской площадке «Норникеля» в Мончегорске (Мурманская область) запущена новая технологическая установка в рафинировочном цехе, которая выводит экологическую модернизацию производства на новый уровень.

Мощность переработки сернистого газа выросла в 1,6 раза — теперь установка способна утилизировать до 75 000 кубометров газа в час. Ранее образовавшийся при плавке сернистый газ в значительных объёмах направлялся в атмосферу. Теперь практически весь этот объём возвращается в производственный цикл и перерабатывается в серную кислоту, что существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

В новое оборудование вложено 8,6 млрд рублей.

Среди ключевых элементов —трехслойный контактный аппарат, современные газовые нагнетатели, башни очистки и высокоэффективные фильтры. Всё это рассчитано на стабильную работу в течение как минимум десяти лет при минимальных затратах на обслуживание и ремонт.

Запуск новой установки — логическое продолжение крупного экологического проекта 2025 года. В августе прошлого года на той же площадке ввели в эксплуатацию обновлённую систему газоочистки отделения пылеулавливания, которая дополнительно сокращает выбросы диоксида серы примерно на 1000 тонн в год. Оба проекта тесно связаны между собой и вместе обеспечивают заметное улучшение экологических показателей Кольской ГМК.