ФОК с ледовой ареной открыли в Подмосковье

В Королёве состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Строительство этого объекта началось в сентябре прошлого года и велось в рамках программы «50 ФОКов». Проектом предусмотрены ледовое поле периметром 58×28 метров и тренажерный зал площадью 209 квадратных метров. Общая площадь нового спортивного комплекса более 4,5 тысяч квадратных метров. Пропускная способность ледовой арены позволяет одновременно принять 50 спортсменов. Ледовая арена будет носить имя двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова.