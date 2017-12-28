В Чувашии открылся животноводческий комплекс

28 декабря состоялось открытие животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 400 голов в ООО «Агрофирма «Исток» Батыревского района Чувашии.

В ООО «Агрофирма «Исток» реализован проект «Строительство молочной фермы на 400 голов» (производственная мощность — 2,4 тыс. тонн молока) в с. Туруново. Общая стоимость проекта — 62 млн. рублей (за счет собственных средств). Благодаря данному проекту создано 12 рабочих мест.

Строительство комплекса начато в мае 2015 года. Подрядчиком является ООО «Строитель». Первая очередь комплекса — молочно-товарная ферма на 200 голов с доильным залом открыта 29 декабря 2016 года. Полной проектной мощностью комплекс начнет работать в 2018 году.

Это первый животноводческий комплекс такого размера в Батыревском районе Чувашии.

По данным министерства сельского хозяйства Чувашской Републики, в 2017 году в сельскохозяйственной отрасли региона реализовано 138 инвестиционных проектов с привлечением 3,5 млрд рублей инвестиций и созданием более 300 рабочих мест. При этом только в животноводстве реализовано 62 инвестиционных проекта на сумму 1 млрд рублей, создано 144 новых рабочих места.

В 2017 году сумма государственной поддержки животноводства из федерального и республиканского бюджетов составила 510,5 млн рублей (в 1,8 раза больше, чем в 2016 году).

Агрофирма «Исток» является одним из передовых хозяйств республики, ежегодно входит в состав 100 лучших хозяйств региона. Ежегодно в хозяйстве строятся новые объекты, обновляется сельхозтехника, осваиваются неиспользуемые земли.

Всего в хозяйстве 733 головы КРС, в т. ч. 350 дойных коров. Хозяйство с каждым годом увеличивает поголовье племенного скота. В этом году приобретено 44 племенных нетелей. За 11 месяцев текущего года получено 289 телят, выход телят на 100 коров — 77%. За данный период всего произведено 1817,0 тонн молока (121% к уровню прошлого года), 78,1 тонн мяса (120%). Средний надой молока от 1 коровы в хозяйстве составляет 5408 кг, что на 5% выше, чем в прошлом году, ежедневный надой молока — около 5,5 тысяч кг. Среднесуточный прирост составляет 739 грамма.

Вся посевная площадь в текущем году составила 2610 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 4646,3 тонны (114,4% к уровню 2016 года), картофеля- 4950 тонн (126,9% к уровню 2016 года), сахарной свеклы -11945,6 тонн (81% к уровню 2016 года).