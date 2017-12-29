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Транспорт и логистика

ОАО «РЖД» открыло новый вокзал в Гудермесе

  •  © grozny-inform.ru

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») открыло новый вокзальный комплекс в Гудермесе. Здание обслуживает пассажиров железнодорожного и автобусного транспорта. Вокзал соответствует принципам безбарьерной среды, сообщил пресс-центр ОАО «РЖД».

В церемонии открытия приняли участие начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Виталий Вотолевский, представители региональных органов власти и общественных организаций. «Мы рассчитываем на привлечение новых пассажиров на железнодорожный транспорт», — отметил Виталий Вотолевский.

Работы по строительству проводились с 2012 года. Прежнее здание вокзала находилось в аварийном состоянии и в ходе реконструкции было демонтировано. На его месте строители возвели новое здание общей площадью 4,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта реконструкции вокзала составила 1 млрд рублей. «Следующим крупным проектом, к которому мы приступаем в регионе, является реконструкция вокзального комплекса в Грозном. Фактически, мы создадим новый транспортно-пересадочный узел. Итоговый проект реконструкции будет готов весной 2018 года после прохождения согласования в Главгосэкспертизе», — заявил Виталий Вотолевский

http://www.gudok.ru/news/?ID=1398258

РЖД, вокзалы России, Чечня
  • A_SEVER A_SEVER
    29.12.1709:48:51

    Прежнее здание вокзала находилось в аварийном состоянии и в ходе реконструкции было демонтировано.
    •  © Фото из открытых источников

    #992220
    • Владимир Сова Владимир Сова
      29.12.1711:52:47

      Судя по всему «аварийное» здание ещё новое пережило бы.

      #992271
      • Нет аватара Tony
        29.12.1715:06:02

        Неизвестно, что там внутри

        #992330
        • Владимир Сова Владимир Сова
          29.12.1715:46:47

          Стены целые, видно что здание в порядке поддерживается, в структуре РЖД откровенно заброшенного вообще мало. Вообще, старые вокзалы по архитектуре дадут фору новым, особенно если отреставрировать. Новые вокзалы можно и нужно строить там где их не было совсем или старые не представляют ценности.

          #992345
          • Нет аватара Tony
            29.12.1716:37:56

            Новые вокзалы можно и нужно строить там где их не было совсем или старые не представляют ценности.

            Вокзалы обычно строят там, где они уже нужны, а не в чистом поле.

            #992358
    • Seriomilander Seriomilander
      29.12.1715:31:35

      Прекрасное здание с историей, если не ошибаюсь конец 19 века. Жаль, что на смену приходят современные, но безликие здания   

      #992340
      • Нет аватара Tony
        29.12.1716:44:59

        а то, что телефоны мобильные, а не старые крутилки не жаль?

        или то, что телевизоры плоские и цветные? машины вместо карет?

        Прогресс не отменить. И вовсе не «безликие»

        #992360
        • Maksim Starostin
          29.12.1717:05:55

          Просто запчасти после строительства вокзалов в Адлере и Красной Поляне остались, из них и построили    

          Отредактировано: Maksim Starostin~17:06 29.12.17
          #992363
          • Нет аватара Tony
            29.12.1717:07:07

            )))

            Думаю, опыт точно учитывают)

            #992365
        • Seriomilander Seriomilander
          29.12.1717:14:02

          А Вам? Вам не жаль хранить черно-белые снимки Ваших родителей, бабушек и дедушек? Или собственные фотографии на бумаге?

          «Прогресс не отменить» — а свою историю нельзя забывать!

          «И вовсе не „безликие“» — тут я не прав, о вкусах не спорят.

          P.S. Как по мне, так лучше бы прогресс усиленно посещал ж/д пути и подвижной состав, а здания вокзалов оставались бы немного консервативными   

          #992369
  • 1Deniz 1Deniz
    29.12.1717:57:38

    Жаль старое не удалось сохранить.Старое оно как вино, с годами дороже.

    #992379
    • Нет аватара Tony
      29.12.1718:08:45

      с годами дороже.

      здания — не вино. они ветшают.

      #992387
  • Нет аватара termometrix
    29.12.1719:20:49

    Надо было сохранить и «старое» здание,шедевр истории.Можно было совместить.

    #992400
  • Andzej O'KamRupi
    29.12.1719:37:00

    В европе старые здания очень ценятся. Очень жаль что старое здание вокзала снесли. Они пожалеют со временем об этом. На его месте очередное, безликое стекло-бетон.

    В Харькове построили новый аэропорт к еврочемпионату, а из старого сделали вип здание. Когда смотришь на них рядом друг с другом то стекляная банка нового разительно проигрывает старому.

    #992403
  • Комментарий удален
  • Human RS Human RS
    29.12.1720:44:50

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #992434
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