ОАО «РЖД» открыло новый вокзал в Гудермесе

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») открыло новый вокзальный комплекс в Гудермесе. Здание обслуживает пассажиров железнодорожного и автобусного транспорта. Вокзал соответствует принципам безбарьерной среды, сообщил пресс-центр ОАО «РЖД».

В церемонии открытия приняли участие начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Виталий Вотолевский, представители региональных органов власти и общественных организаций. «Мы рассчитываем на привлечение новых пассажиров на железнодорожный транспорт», — отметил Виталий Вотолевский.

Работы по строительству проводились с 2012 года. Прежнее здание вокзала находилось в аварийном состоянии и в ходе реконструкции было демонтировано. На его месте строители возвели новое здание общей площадью 4,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта реконструкции вокзала составила 1 млрд рублей. «Следующим крупным проектом, к которому мы приступаем в регионе, является реконструкция вокзального комплекса в Грозном. Фактически, мы создадим новый транспортно-пересадочный узел. Итоговый проект реконструкции будет готов весной 2018 года после прохождения согласования в Главгосэкспертизе», — заявил Виталий Вотолевский