В Москве открыли станцию метро «Ховрино»





© Фото из открытых источников

Сегодня на севере Москвы открыли станцию метро «Ховрино», которая стала 207-й станцией Московского метрополитена. «Ховрино» стала новой конечной станцией на Замоскворецкой линии, сменив в этом качестве станцию «Речной вокзал», которая более 50 лет (открыта в декабре 1964 года) являлась одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов города.

Станция метро «Ховрино» расположена в одноимённом районе на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской. В настоящее время рядом со станцией завершается строительство здания транспортно-пересадочного узла, который объединит метро и остановки наземного общественного транспорта, а в перспективе будет связан ещё и с железной дорогой Октябрьского направления (после строительства новой платформы «Ховрино-2»).





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото Александра Попова