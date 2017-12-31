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Транспорт и логистика

В Москве открыли станцию метро «Ховрино»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на севере Москвы открыли станцию метро «Ховрино», которая стала 207-й станцией Московского метрополитена. «Ховрино» стала новой конечной станцией на Замоскворецкой линии, сменив в этом качестве станцию «Речной вокзал», которая более 50 лет (открыта в декабре 1964 года) являлась одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов города.

Станция метро «Ховрино» расположена в одноимённом районе на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской. В настоящее время рядом со станцией завершается строительство здания транспортно-пересадочного узла, который объединит метро и остановки наземного общественного транспорта, а в перспективе будет связан ещё и с железной дорогой Октябрьского направления (после строительства новой платформы «Ховрино-2»).

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото Александра Попова

http://www.mskagency.ru/materials/2740680

Москва, метро, Замоскворецкая линия
  • Нет аватара termometrix
    31.12.1715:25:16

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    #992806
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1715:51:38

      Станция метро «Речной вокзал» — открыта 31 декабря 1964 года (вместе со станциями «Войковская» и «Водный стадион»).

      Станция метро «Ховрино» — открыта 31 декабря 2017 года.

      Стабильность — признак мастерства!    

      Пока так:

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~16:55 31.12.17
      #992816
      • Нет аватара termometrix
        31.12.1716:11:21

        Да,интересное совпадение,рабочие трудились вплоть до последнего дня года!

        #992825
        • von_gobelen von_gobelen
          31.12.1718:04:01

          Почему совпадение? У нас на пусках всегда так, просто никто об этом не говорит.

          #992854
      • Alex63 Alex63
        31.12.1716:13:25

        Подумать только, 53 года эта станция была конечной.   

        У меня родители лишь немного старше этой станции.

        #992826
        • A_SEVER A_SEVER
          31.12.1716:17:04

          Подумать только, 53 года эта станция была конечной.
          Практически всю мою жизнь!    

          #992830
          • Максим Алпеев
            31.12.1716:46:47

            Вопреки Вашему прогнозу, открыли -) Успели-таки

            #992843
            • A_SEVER A_SEVER
              31.12.1717:08:45

              Вопреки Вашему прогнозу, открыли
              Да, признаю — мой прогноз оказался ошибочным!

              Применив при строительстве «Беломорской» ноу-хау (плёнка и брезент вместо штатной гидроизоляции), наши доблестные метростроевцы утёрли A_SEVERу нос!    

              Успели-таки
              Станцию открыли за 9 часов до конца года — практически на последних минутах матча!

              #992845
              • Максим Алпеев
                31.12.1717:12:24

                Все ошибаются ) Но в этот раз все от этой ошибки в выигрыше! Всегда бы так ) С наступающим!

                #992847
                • A_SEVER A_SEVER
                  31.12.1717:20:15

                  Но в этот раз все от этой ошибки в выигрыше!

                  Скажу может быть глупость, но лучше бы «Ховрино» открыли утром 1 января — для пассажиров перенос открытия на несколько часов большой роли не играет, а вот намечающийся в следующем году рекорд отечественного метростроения стал бы ещё более внушительным!

                  С наступающим!
                     

                  #992849
                  • Нет аватара termometrix
                    31.12.1718:06:43

                    С наступающим!Желаю всего наилучшего!   

                    #992857
      • Комментарий удален
  • Alex63 Alex63
    31.12.1717:42:42

    Кстати в следующем году будет открыто минимум 15 станций. Рекорд для постсоветской России.

    8 в Москве( 5 ТПК и 3 ЛДЛ).

    5 в Питере( извиняюсь, но не помню какие, кроме Новокрестовской и Беговой).

    1 в Казани( Дубравная).

    1 в Нижнем Новгороде( Стрелка).

       

    #992851
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1717:58:00

      8 в Москве( 5 ТПК и 3 ЛДЛ).
      Плюс могут открыть 4 станции Кожуховской линии и Беломорскую.

      #992853
      • Alex63 Alex63
        31.12.1719:47:32

        Думаю все же не успеют. На начало 2019 года уйдет.

        #992868
  • von_gobelen von_gobelen
    31.12.1718:05:47

    А про изменения движения НОТа в связи с открытием станции что-то слышно?

    #992856
  • Нет аватара Tula
    31.12.1720:49:24

    Искренне рад за жителей района Химки-Ховрино. В 80-е я учился в тех краях, и уже тогда с транспортом там было непросто. А если как следует увяжут с автобусами и электричкой, будет вообще здорово.

    #992883
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