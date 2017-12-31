В Москве открыли станцию метро «Ховрино»
Сегодня на севере Москвы открыли станцию метро «Ховрино», которая стала 207-й станцией Московского метрополитена. «Ховрино» стала новой конечной станцией на Замоскворецкой линии, сменив в этом качестве станцию «Речной вокзал», которая более 50 лет (открыта в декабре 1964 года) являлась одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов города.
Станция метро «Ховрино» расположена в одноимённом районе на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской. В настоящее время рядом со станцией завершается строительство здания транспортно-пересадочного узла, который объединит метро и остановки наземного общественного транспорта, а в перспективе будет связан ещё и с железной дорогой Октябрьского направления (после строительства новой платформы «Ховрино-2»).
Фото Александра Попова
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