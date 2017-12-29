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Детские сады и школы

В селах Хакасии построили школу и бассейн

  •  © r-19.ru

О такой современной школе жители маленькой деревушки Нижние Сиры даже не мечтали. Долгие годы приходилось учиться в деревянном полуаварийном строении семидесятых годов. В старом здании не было ни спортзала, ни столовой, все удобства — на улице. Новая же школа больше похожа на городскую. В классы уже закуплено передовое оборудование и препараты для кабинета химии. Школу на семьдесят учеников построили за пять месяцев. В это время детей возили на учёбу в соседние сёла.

Стоимость проекта — почти 80 млн рублей.

  •  © r-19.ru

Собственный бассейн жители Аскиза попросили у властей сами. Его длина 25 метров. В спортивном комплексе будут проводить районные и республиканские соревнования, посещать его смогут и обычные жители села. Есть даже специальные устройства для спуска в воду людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пост сделан с содействием блогера d-tatarinov!

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_selakh_khakasii_postroili_shkolu_i_basseyn__291220171328/

новая школа, бассейн, сельская жизнь, Хакасия
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