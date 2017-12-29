В селах Хакасии построили школу и бассейн

О такой современной школе жители маленькой деревушки Нижние Сиры даже не мечтали. Долгие годы приходилось учиться в деревянном полуаварийном строении семидесятых годов. В старом здании не было ни спортзала, ни столовой, все удобства — на улице. Новая же школа больше похожа на городскую. В классы уже закуплено передовое оборудование и препараты для кабинета химии. Школу на семьдесят учеников построили за пять месяцев. В это время детей возили на учёбу в соседние сёла.

Стоимость проекта — почти 80 млн рублей.

Собственный бассейн жители Аскиза попросили у властей сами. Его длина 25 метров. В спортивном комплексе будут проводить районные и республиканские соревнования, посещать его смогут и обычные жители села. Есть даже специальные устройства для спуска в воду людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пост сделан с содействием блогера d-tatarinov!