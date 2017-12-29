«Вертолеты России» передали китайскому заказчику партию вертолетов Ка-32А11ВС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил изготовление двух средних многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС для Пожарного управления Управления общественной безопасности г. Циндао (КНР). Машины будут использоваться для пожаротушения, в том числе в условиях городской застройки, и проведения спасательных операций.

Вертолеты изготовленыв Башкирии на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия и уже отгружены заказчику.

«Российские вертолеты, и в особенности Ка-32А11ВС, пользуются популярностью у китайских заказчиков, благодаря своим летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения. Это неприхотливые и работоспособные машины. Мы ожидаем, что в скором времени портфель заказов на этот вертолет расширится», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

В соответствии с ранее заключенными контрактами, холдинг «Вертолеты России» в 2017 году поставил различным китайским заказчикам 5 вертолетов Ка-32А11BC. Кроме того, к настоящему времени заключены контракты на поставку за рубеж еще пяти вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений вертолеты Ка-32А11ВС будут впервые поставлены в Таиланд и Турцию.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.