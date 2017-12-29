На предприятии «Вертолеты России» запущен в работу комплекс лазерной резки российского производства

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (Приморский край) запущен в работу новый комплекс лазерной резки российского производства. Установка высокоточного раскроечного лазера компании «Лазер Мастер Групп» позволила значительно облегчить работу по изготовлению деталей. Раскроечный высокоточный лазер установлен на участке заготовительно-штамповочного цеха.

Высокоточные предназначены для резки низкоуглеродистой стали толщиной до 20 мм, нержавеющей стали толщиной до 12 мм, меди толщиной до 6 мм.

Оборудование может использоваться при резке высокоотражающих материалов, таких как латунь, алюминий, медь, оцинкованная и нержавеющая сталь и даже пластик, а также позволяет осуществлять не только резку, но и гравировку металла. При этом новинка позволяет производить раскрой цветных металлов с высоким качеством.

Еще одним достоинством лазерного комплекса является его оснащение зональной системой дымоудаления с автоматическим переключением зон, которая обеспечивает подключение к вытяжной системе только той зоны раскройного стола, в пределах которой в данный момент происходит лазерная резка. Это позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы. Кроме того, данный комплекс позволяет удаленно выполнять наиболее востребованные действия работы с лазерным станком.

На сегодняшний день операторы установок прошли обучение, и представитель компании-поставщика показал мастер-класс и объяснил принцип работы на новом оборудовании.

Таким образом, появление высокоточного лазера позволило сократить время на изготовление деталей, и, как следствие, увеличить их количество. Также были устранены расходы на транспортировку изделий в смежное подразделение предприятия для обработки, что практиковалось ранее.