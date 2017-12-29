В Санкт-Петербурге открыт Поклонногорский путепровод

Путепровод длиной 387 метров включает по две полосы в каждую сторону.

Дорога должна обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов, а также разгрузить от автомобилей железнодорожный переезд в створе Скобелевскго проспекта. В то же время, не будет съезда с путепровода налево, так что есть вероятность, что Энгельса встанет на ближайшем к съезду развороте из-за тех, кому надо на Выборгское шоссе.

В процессе строительства

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_cypgoQb8dk