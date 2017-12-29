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Дорожное строительство

В Санкт-Петербурге открыт Поклонногорский путепровод

  •  © gov.spb.ru

Путепровод длиной 387 метров включает по две полосы в каждую сторону.

Дорога должна обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов, а также разгрузить от автомобилей железнодорожный переезд в створе Скобелевскго проспекта. В то же время, не будет съезда с путепровода налево, так что есть вероятность, что Энгельса встанет на ближайшем к съезду развороте из-за тех, кому надо на Выборгское шоссе.

  •  © spb-projects.ru
  •  © kanoner.com
  •  © d.radikal.ru

В процессе строительства

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_cypgoQb8dk

https://gov.spb.ru/gov/admin/albin-igor-nikolaevich/news/126931/

дорожное строительство, Санкт-Петербург
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