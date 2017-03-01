Вертолеты России. Обзор экспорта в 2017-м

10.01.2017 «Вертолеты России» передали китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd вертолеты Ка-32А11ВС



«Вертолеты России» передали китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd вертолеты Ка-32А11ВС

© soyuzmash.ru

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил передачу первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, производство которых налажено на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

Договор на поставку четырех многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС «Вертолеты России» и Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co.,Ltd подписали в ноябре 2015 года.

http://www.russianhelicop...ty_rossii_baoli_postavka/

«Вертолеты России» поставили в Китай партию вертолетов Ми-171

01.03.2017 / Москва

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» поставил китайской компании China General Aviation Service партию из двух многоцелевых вертолетов Ми-171 для охраны окружающей среды и борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба холдинга.

Контракт с компанией China General Aviation Service на поставку двух вертолетов Ми-171 был подписан в 2015 году.

https://news.rambler.ru/w...dva-mnogotselevyh-mi-171/

22.03.2017 / Казань

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь во главе с заместителем министра обороны Игорем Лотенковым сегодня посетила Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Официальный визит был приурочен к завершению контракта по поставке Минобороны Белоруссии 12 вертолетов Ми-8МТВ-5. Очередную партию из шести машин холдинг «Вертолеты России» поставит заказчику досрочно.





© rostec.ru

В ходе посещения предприятия представители белорусской делегации в сопровождении генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского и руководства Казанского вертолетного завода ознакомились с ходом выполненных работ по поставке второй партии вертолетов Ми-8МТВ-5 и заслушали доклад руководителя приемной комиссии Минобороны Бе

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«Вертолеты России» впервые поставили в Кению многоцелевой вертолет Ми-17В-5

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил поставку многоцелевого вертолета Ми-17В-5 для Министерства Внутренних Дел и Координации Национального Правительства Республики Кения. Производство вертолета осуществлялось на мощностях ПАО «Казанский вертолетный завод».

Торжественная передача вертолета прошла в столице Кении городе Найроби в присутствии министра внутренних дел Кении. Помимо поставки вертолета в соответствии с условиями контракта «Вертолеты России» также провели обучение специалистов заказчика. Вертолет будет использоваться для нужд Национальной полиции Республики Кения.

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«Вертолеты России» передали Пакистану вертолет Ми-171Е

19.04.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал гражданский многоцелевой вертолет Ми-171Е правительству провинции Пенджаб республики Пакистан. Машина была изготовлена на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода и уже прошла приемку представителями заказчика. К месту базирования машина будет доставлена авиационным транспортом.

По условиям заключенного контракта вертолет изготовлен в конвертируемом варианте, что позволит использовать машину как в транспортной версии, так и в конфигурации «VIP-салон», способной взять на борт 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. В транспортной конфигурации Ми-171Е сможет перевозить до 27 пассажиров на откидных сиденьях и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

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«Вертолеты России» поставили авиационно-техническое имущество для вертолетов ВВС Перу

18.05.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил выполнение двух контрактов по поставкам авиационно-технического имущества (АТИ) для вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-24/35 ВВС Перу, которые были заключены летом 2016 года по итогам выигранных тендеров.

http://www.russianhelicop...vki_ati_peru_sitdef_2017/

«Вертолеты России» поставили в Китай вертолет Ка-32А11ВС

30.05.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил исполнение контракта на поставку среднего многоцелевого вертолета Ка-32А11ВС китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co.,Ltd., который был заключен в ноябре 2016 года в рамках выставки China Aviation and Aerospace Exhibition.

http://www.russianhelicop...i_vertolet_ka_32_a_11_bc/

«Вертолеты России» поставили Ми-171Е в конвертируемом варианте в Пакистан

21.07.2017 / Улан-Удэ

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал представителям провинции Белуджистан гражданский вертолет Ми-171Е в конвертируемом варианте. Это уже второй конвертируемый вертолет Ми-171Е, поставленный в Пакистан в текущем году.

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«Вертолеты России» завершили ремонт Ми-17 для Минобороны Венгрии



В результате ремонта ресурс вертолетов увеличен на 8 лет

© ato.ru

03.08.2017 / Новосибирск

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) провел капитальный ремонт четырех военно-транспортных вертолетов Ми-17 Министерства обороны Венгрии в рамках контракта, заключенного в июле 2016 года. Отремонтированная техника поступила в распоряжение инозаказчика.

Капитальный ремонт партии вертолетов проводился на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода, где были выполнены работы по восстановлению двигателей и фюзеляжей, заменены лопасти несущего и рулевого винтов, электропроводка и гидравлика. В результате ресурс вертолетов был увеличен на 8 лет или 2 тысячи летных часов.

Кроме того, в рамках договора с Минобороны Венгрии российский холдинг обеспечил вертолеты необходимым авиационно-техническим имуществом. Отремонтированные машины уже доставлены в Венгрию на самолете Ан-124 «Руслан».

http://www.russianhelicop...licopters_hungary_repair/

"Вертолеты России" передали Индонезии вертолеты Ми-35П после капитального ремонта

30.08.2017 / Калининград

Специалисты из Индонезии посетили АО «150 АРЗ» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) для проведения приемки двух вертолетов Ми-35П. Контракт на капитальный ремонт машин был подписан в сентябре 2016 года.

В соответствии с условиями договора ремонт производился на базе АО «150 АРЗ» с ноября 2016 по август 2017 года. Представители индонезийской делегации проинспектировали летные испытания, провели осмотр вертолетов и подписали необходимые документы.

«Вертолеты России» поставили на экспорт первые Ми-28НЭ с БКО





© Фото из открытых источников

20.09.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) осуществил экспортную поставку первых ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник», оснащенных бортовым комплексом обороны. Новейший комплекс установлен для повышения боевой живучести и предназначен для защиты машины от поражения управляемыми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

Кроме того, на вертолете установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.

http://www.russianhelicop...tolety_rossii_export_bko/

«Вертолеты России» изготовили два Ми-35М для Мали



Россия поставила Мали два ударных вертолета Ми-35М

© arms-expo.ru

03.10.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» в рамках контракта, заключенного по линии АО «Рособоронэскпорт», изготовил два транспортно-боевых вертолета Ми-35М для Мали. Машины и все имущество, необходимое для их эксплуатации, переданы заказчику.

http://www.russianhelicop...lety_rossii_mali_partiya/

«Вертолеты России» отремонтировали Ми-24П для ВВС Мьянмы

13.10.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил ремонт первого из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-24П Военно-воздушных сил Мьянмы по ранее заключенному контракту. Ремонт проводился в Санкт-Петербурге, на базе АО «419 Авиационный ремонтный завод».

http://www.russianhelicop...s/news/vr_myanmar_mi-24p/

«Вертолеты России» передали китайскому заказчику партию вертолетов Ка-32А11ВС





© Фото из открытых источников

29.12.2017 / Кумертау

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил изготовление двух средних многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС для Пожарного управления Управления общественной безопасности г. Циндао (КНР). Машины будут использоваться для пожаротушения, в том числе в условиях городской застройки, и проведения спасательных операций.

Вертолеты изготовлены на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия и уже отгружены заказчику.

http://www.russianhelicop...copters_prc_firefighting/

ИТОГО:

поставили:

5 вертолетов Ка-32А11BC.

2 вертолета Ми-171

12 вертолетов Ми-8МТВ-5

многоцелевой вертолет Ми-17В-5

2 конвертируемых вертолета Ми-171Е

2 вертолета Ми-35М

вертолеты Ми-28НЭ (точное количество неизвестно)

отремонтировали:

4 вертолета Ми-17

2 вертолета Ми-35П

а так же:

Холдинг «Вертолеты России» завершил выполнение двух контрактов по поставкам авиационно-технического имущества (АТИ) для вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-24/35 ВВС Перу, которые были заключены летом 2016 года по итогам выигранных тендеров.