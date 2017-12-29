В Чувашии открыта лаборатории микроклонального размножения картофеля

27 декабря в Комсомольском районе Чувашии состоялся запуск лаборатории по клональному микроразмножению картофеля и диагностической лаборатории при селекционно-семеноводческом центре группы компаний ООО «Агрофирма «Слава картофелю». Проектная мощность селекционно-семеноводческого центра будет составлять 5 тыс. тонн элиты в год.

Агрофирма занимается производством семенного и продовольственного картофеля, располагает собственным опытным полем, где испытывает более 20 сортов картофеля и изучает влияние различных технологических приемов на урожайность и качество продукции. В производство внедряются только те сорта семенного картофеля, которые проявили свои лучшие качества в течение нескольких лет.

В 2014 году в хозяйстве построено специализированное картофелехранилище контейнерного типа с холодильным оборудованием и компьютерным контролем микроклимата мощностью хранения 4500 тонн.

В 2015 году в теплицах площадью 0,5 га произведено 21 тыс. штук миниклубней, 8 тонн семян картофеля 1 полевого поколения, в теплицах открытого грунта — 13,3 тонн семян картофеля 1 полевого поколения.

В 2016 году произведено 131,8 тыс. штук миниклубней, в открытом грунте — 22,1 тонн семян картофеля 1 полевого поколения, 111,3 тонн семян картофеля супер-суперэлиты.