В Вологодской области открыты детский технопарк и новая школа

В Череповце официально открыли детский технопарк, начавший работу в сентябре 2017 года. Общая площадь «Кванториума» — порядка трех тысяч квадратных метров. Здесь созданы лаборатории конструирования и прототипирования, биологии и экологии, зоны экспериментального моделирования, учебно-технический полигон и полигон робототехники, IT-Цех, HiTech-Цех высокотехнологичного оборудования, площадка для тестирования устройств и механизмов и медиа-библиотека с зоной отдыха.

Технопарк открыт в рамках государственно-частного партнерства с компанией «Северсталь». Общий объем вложений составил 250 млн рублей, 169 млн рублей из которых — средства ПАО «Северсталь».

Вологодская область вошла в число 17 субъектов Российской Федерации, победивших в конкурсном отборе на строительство детских технопарков. Сейчас здесь занимаются около 1600 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На базе детского образовательного центра «Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе состоялось открытие новой школы. В сентябре следующего года она примет 150 учеников. Общая стоимость проектирования и строительства школы составила 186,2 млн. рублей, 141,5 из которых предоставил федеральный бюджет, еще 44,7 — региональная казна.

Детский клуб «Корабелы Прионежья» разросся до масштабов крупного образовательного центра, оснащенного всей необходимой инфраструктурой для отдыха и патриотического образования детей. В прошлом году здесь был открыт крытый каток с искусственным льдом и лыжероллерная трасса, а в этом году главным подарком к празднику стала школа.

Новая школа стала первым учебным заведением региона, в котором будут целенаправленно готовить молодежь для будущей службы в МЧС. Учебное заведение сможет вместить в себя до 150 обучающихся 5-11 классов. Это будут юноши в возрасте от 11 до 17 лет, прошедшие предварительный конкурсный отбор и успешно сдавшие нормативы по физподготовке. Помимо общеобразовательных предметов кадетам будет преподаваться ряд профильных дисциплин, а также дополнительные программы по техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности жизнедеятельности, традиционной народной культуре и образовательному туризму.