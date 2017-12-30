Состоялся энергопуск блока № 3 АЭС «Тяньвань»

30 декабря 2017 года в 13:29 состоялся энергетический пуск энергоблока № 3 АЭС «Тяньвань», сооружаемой в Китае по российскому проекту при участии специалистов Группы компаний ASE (входит в состав инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»). Блок выдал первые киловатты электроэнергии в энергосистему страны.

В соответствии с полученным разрешением от китайского регулятора, реакторная установка третьего энергоблока была выведена на уровень мощности в 25%, после чего был осуществлен толчок турбины, проведены электрические испытания системы возбуждения и выдачи мощности. Итогом работы стало подключение блока к энергосистеме. Все системы энергоблока отработали в штатном проектном режиме.

«Энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС — событие мирового значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков станции осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации. Мы всецело приветствуем инициативы китайских партнеров развивать технологии в области мирного использования атома и будем рады оказать поддержку в реализации новых совместных проектов», — отметил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Следующим шагом станет проверка работы реактора на уровне мощности в 200 МВт. После этого будут проведены динамические испытания на уровнях мощности в 50%, 75% и 100%. После успешного проведения испытаний на 100-процентном уровне мощности пройдут демонстрационные испытания непрерывной работы энергоблока при номинальной нагрузке в течение 100 часов. По завершении испытаний пройдет предварительная приемка энергоблока, что станет точкой отсчета двухгодичного гарантийного периода эксплуатации блока № 3 АЭС «Тяньвань».

"Третий блок пущен через пять лет после начала строительства. Проект строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди ТАЭС по финансовым, временным и качественным показателям реализуется отлично. И это дает нам право говорить о начале серийной реализации проектов Росатома и подтверждает лидерство отечественных технологий на мировом рынке сооружения АЭС. Первые два блока Тяньваньской АЭС, построенные нами в сотрудничестве с китайскими коллегами, уже успели доказать свою эффективность и безопасность. Мы уверены, что и вторая очередь станции будет работать также стабильно и надежно", — заявил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

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