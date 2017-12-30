Очередной блок газовых центрифуг нового поколения ввели на УЭХК

В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) состоялся успешный пуск пяти секций технологического блока, оборудованных газовыми центрифугами 9-го поколения. Об этом сообщают в пресс-службе УЭХК.

По оценке начальника технологического цеха АО «УЭХК» Михаила Денисова, ввод в работу блока прошел в штатном режиме. Ранее, 12 и 15 декабря были проведены пробные пуски секций.

Ввод в работу блока с центрифугами 9-го поколения осуществлен в рамках комплексной программы модернизации Уральского электрохимического комбината. Кроме основного оборудования, модернизированы системы энергообеспечения, контроля, управления и аварийной защиты. В работах «под ключ» были задействованы предприятия Новоуральской промышленной площадки Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Начиная с 2013 года в технологическую цепочку были включены четыре блока, укомплектованных ГЦ девятого поколения. За время эксплуатации каждого блока целевые показатели по эффективности подтверждены в полном объеме. Работа по модернизации основного и вспомогательного оборудования в АО «УЭХК» продолжатся. До 2019 года в техническое перевооружение комбината предполагается направить более 34 млрд рублей, сообщают в пресс-службе УЭХК.