СРЗК «Иван Хурс» на размагничивании

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280 на размагничивании:



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СРЗК заложен на ССЗ «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 14.11.2013, спущен на воду 16.05.2017.

Фото Curious c сайта forums.airbase.ru