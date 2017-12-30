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Фотофакты

СРЗК «Иван Хурс» на размагничивании

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280 на размагничивании:

  •  © Фото из открытых источников

СРЗК заложен на ССЗ «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 14.11.2013, спущен на воду 16.05.2017.

Фото Curious c сайта forums.airbase.ru


Санкт-Петербург, Северная верфь, РЗК, 18280, Иван Хурс, размагничивание
  • Нет аватара WohaAhow
    31.12.1711:53:25

    Сдача флоту очередной раз переносится. «Иван Хурс» присоединился к «Адмиралу Горшкову», «Вышнему Волочеку», «Ивану Грену» и «Эльбрусу». А как сладко «лепетали» «начальнички» и били себя «пяткой в грудь» в 2016 году и просили перенести срок сдачи корабля на один год. Грош цена таким начальникам. Из боевых кораблей в этом году сдали только «Адмирала Макарова» и «Совершенного». Из 6 (шести) положенных к сдаче боевых кораблей сдали 2 (два). Но это не помешало господину Рогозину доложить о выполнении ГОЗ на 99%. Великий он дезинформатор.

    #992733
    • Нет аватара Пехота
      31.12.1711:58:30

      Кря-кря!

      #992734
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1712:40:33

      "Иван Хурс" присоединился к «Адмиралу Горшкову"

      Не знаю как другим, а мне ещё в начале года было понятно, что если СРЗК планируют спустить на воду весной, то до конца года сдать его ВМФ уже не успеют.

      Поэтому «Ивана Хурса» не было в моём январском комментарии, и сожаления от переноса его сдачи на 2018 год у меня нет.

      #992741
  • Нет аватара ivania
    31.12.1712:08:14

    В отсутствие новых заказов судостроительным заводам и их предприятиям-смежникам выгодно затягивать сроки сдачи строящихся кораблей и судов, выбивая себе тем самым дополнительное финансирование. Чтобы это не происходило, нужно в контрактах прописывать взыскание неустойки за несоблюдение соответствующих сроков.

    Отредактировано: ivania~12:08 31.12.17
    #992738
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1712:42:22

      нужно в контрактах прописывать взыскание неустойки
      Заказчик государственный, исполнитель тоже государственный.

      Получается, государство будет наказывать само себя?

      #992742
      • Нет аватара ivania
        31.12.1713:14:33

        Какой же тогда выход из ситуации?

        #992754
        • A_SEVER A_SEVER
          31.12.1713:24:49

          Какой же тогда выход из ситуации?
          Персональная ответственность для руководителей всех уровней.

          Например, взять и перевести нынешнего вице-премьера, отвечающего за кораблестроение, на должность его пресс-секретаря — пусть дальше твиты пишет, а на его место поставить другого человека.

          #992757
          • Нет аватара g1v2
            31.12.1715:49:59

            На мой взгляд способ должен быть старый — кнут и пряник. Выполнил хорошо и в срок — вкусная премия и надежда на повышение, не выполнил — штрафы и понижение. Кнут и пряник по отдельности работают не так хорошо.

            #992813
    • Нет аватара alexey38
      31.12.1713:03:59

      Оштрафуешь завод, рабочие разбегутся, т.к. останутся без премии, оборудования не закупят, будут строить на старом.

      Так, что от неустоек государство получит только масштабные проблемы и убытки

      #992752
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