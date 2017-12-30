СРЗК «Иван Хурс» на размагничивании
Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280 на размагничивании:
СРЗК заложен на ССЗ «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 14.11.2013, спущен на воду 16.05.2017.
Фото Curious c сайта forums.airbase.ru
Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280 на размагничивании:
СРЗК заложен на ССЗ «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 14.11.2013, спущен на воду 16.05.2017.
Фото Curious c сайта forums.airbase.ru
31.12.1711:53:25
31.12.1711:58:30
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