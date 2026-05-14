Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.

«Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности… Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы», — сказал на церемонии закладки главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Это девятый корабль для ВМФ России, строящийся по проекту Северного проектно-конструкторского бюро ОСК на Северной верфи.

По традиции к элементу килевого набора будущего фрегата прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки.

В торжественной церемонии закладки фрегата также приняла участие дочь Феликса Громова — Владислава Громова.

Корабли проекта 22350 предназначены для решения широкого спектра задач в дальней морской и океанской зоне. Вооружение фрегатов позволяет обеспечивать противовоздушную оборону другим кораблям, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону. Кроме того, на фрегате есть вертолетная палуба, на которой могут размещаться вертолёты Ка-27 в различном исполнении. Фрегат «Адмирал флота Громов» — многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В настоящее время в составе ВМФ России служат три корабля проекта 22350: головной «Адмирал флота Советского Союза Горшков», серийные «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».