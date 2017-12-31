«Роснефть» приступила к бурению первой поисково-оценочной скважины на шельфе Черного моря

По сообщению пресс-службы «Роснефть», компания начала бурение поисково-оценочной скважины «Мария-1» на шельфе Черного моря. Прогнозные ресурсы перспективного лицензионного участка «Западно-Черноморская площадь» составляют более 570 миллионов тонн нефти.

В рамках подготовки к бурению была выполнена сейсморазведка в объеме более 4 тыс пог. км методом 2D и более 3 тыс. км2 методом 3D, завершены комплексные инженерно-геологические исследования.

Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni — стратегическим партнером «Роснефти».

Бурение первой сверхглубоководной скважины на российском шельфе — это уникальный проект. Расчетная глубина скважины составит 6 126 метров, глубина моря в точке бурения — более 2 тысяч метров.

Бурение ведет полупогружная установка Scarabeo-9, которая принадлежит компании Saipem. Для доставки платформы на точку бурения была успешно проведена сложнейшая транспортная операция. В сентябре 2017 года установка вышла из порта Лас-Пальмас, преодолела пролив Босфор и спустя месяц прибыла в румынский порт Констанца. В общей сложности весь путь составил более 3 тысяч морских миль.

Установка оснащена высокоточной системой динамического позиционирования, которая позволяет ей постоянно находиться строго над устьем скважины. Кроме того, буровая установка укомплектована сдвоенной буровой вышкой, благодаря чему одновременно могут осуществляться операции как по бурению скважины, так и по сборке/спуску обсадной колонны и устьевого оборудования. Это позволяет сократить общее время строительства скважины на 30%.

Высота платформы составляет 115 метров, ширина палубы 80 метров, водоизмещение установки Scarabeo-9 — 31000 тонн, она способна бурить скважины на глубину до 15 километров с отходом от вертикали.

Платформа отвечает всем техническим параметрам проекта и строгим нормам экологической безопасности. Для исключения любых экологических рисков платформа оснащена независимым подводным запорным устройством и семью превенторами(механизмами для герметизации устья скважины в нештатных ситуациях). В районе работ будет осуществляться постоянный мониторинг состояния акватории моря, в том числе со спутника. Кроме того, строительство скважины будет круглосуточно контролироваться двумя подводными дистанционно управляемыми аппаратами. Все это гарантирует полное отсутствие вреда экосистеме акватории Черного моря.

«Чёрное море обладает значительным нефтегазовым потенциалом, но до сих пор в глубоководной части российского сектора не было пробурено ни одной скважины. Обнаруженные потенциальные геологические ловушки находятся под толщей воды в 2000 и более метров. На этом этапе мы считаем, что ресурсная база составляет 600 млн тонн нефти на этом участке. После проведения дополнительных работ и технических исследований Компания планирует уточнить и даже увеличить ресурсную базу. При реализации проекта на шельфе Черного моря будет использован уникальный опыт крупнейших мировых нефтегазовых и нефтесервисных компаний, а также самая современная техника. Это открывает новый этап в освоении недр черноморского шельфа в сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами» — отметил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

На протяжении нескольких лет «Роснефть» проводит комплексный экологический мониторинг акватории Черного моря. В 2017 году Компания объявила о финансовой поддержке программы по изучению черноморских дельфинов. Программа рассчитана на три года и предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, камеральную обработку полученных данных.