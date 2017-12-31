Школы и больницы Волгоградской области получили 95 новых машин

Кареты скорой помощи получили 25 районных больниц, автобусы для перевозки детей поступили в распоряжение 70 сельских школ. Обновление автопарка в образовательных и медицинских учреждениях региона идет при поддержке федерального центра.

На смену изношенному транспорту пришли автомобили класса «В» для скорой помощи, оснащенные современным медицинским оборудованием, и автобусы, отвечающие всем условиям безопасности для перевозки школьников в сельской местности.

В регионе теперь 592 школьных автобуса. Автопарк обновился почти на 80%. Только за последние два года в область поступило 155 автобусов: 85 — в 2016-м, 70 — в 2017-м.

Новые автомобили поступили в регион по федеральной программе. Машины скорой помощи и для перевозки учеников будут направлены в 32 района, а также Волгоград, Михайловку и Фролово. Кроме транспорта средней вместимости три райцентра — Суровикино, Клетский и Светлый Яр — получат большие школьные автобусы, произведенные, кстати, на волжском машиностроительном предприятии.