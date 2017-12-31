Пассажирский автопарк Воркуты пополнили 35 новых автобусов

Сразу на 35 единиц обновится пассажирский автопарк в заполярном городе.

В 2018 году пассажирские перевозки в Воркуте будет обеспечивать не менее 45 единиц техники, из которых 35 автобусов — новые.

Так, у перевозчика ИП Толкачева на линию выйдут 20 единиц (десять автобусов ПАЗ «Vector», шесть ПАЗ и четыре МАЗ).

Как рассказали представители перевозчика ПАЗ «Vector», с автоматической коробкой передач подходят для работы в северных климатических условиях и отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Отопление салона автобуса до +17 градусов осуществляется за счет климат-контроля. Даже при заглушенном двигателе система отопления рассчитана на 12 часов автономной работы, что в зимнее время особенно важно для поселковых маршрутов.

Салон оборудован кнопками экстренного уведомления о торможении «Stop». Безопасность обеспечат пять видеокамер, две из которых внешние. Запись ведется в постоянном режиме и автоматически сохраняется на жестком диске.

Обеспечивать перевозки у предпринимателя будет 40 водителей, из них 30 перешли из компании «Севертранс», которая осуществляла перевозки предыдущие годы. У перевозчика ИП Львов на линию в 2018 году выйдут 15 утепленных автобусов ПАЗ, срок эксплуатации у которых насчитывает до 2,5 лет. Из них четыре новых автобуса сейчас перегоняют в Воркуту с завода-изготовителя.

У перевозчика ИП Шевченко, обслуживающего поселковые маршруты № 44 и № 45 на линии будет семь единиц техники, из которых один МАЗ и шесть иностранных микроавтобусов: «Пежо», «Фольсваген», «Форд», «Мерседес» (один из которых новый и впервые вышел на линию несколько дней назад). Предприниматель также планирует взять в аренду два муниципальных автобуса.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

http://xn--80adypkng.xn--...ai/about/info/news/10602/