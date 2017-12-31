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Авиация

Сразу два Sukhoi Superjet 100 переданы авиакомпании Аэрофлот

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30 декабря 2017 года сразу два новых Sukhoi Superjet 100 совершили перелет на базу Аэрофлота в Шереметьево. Получены борта RA-89103 и RA-89104, ставшие 36м и 37м бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота.

На следующий день после получения, борта приступили к выполнению полетов по расписанию Аэрофлота — борт RA-89103 выполнил рейсы в города Набережные Челны и Санкт-Петербург, а борт RA-89104 — в города Архангельск, Нижний Новгород и Краснодар.

 https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89103 

 https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89104 

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89103

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Аэрофлот, ВЭБ
  • Нет аватара oldbold
    31.12.1719:23:03

    Мой новогодний + суржикам прошу считать за восемь    

    #992865
  • gradimir grujic gradimir grujic
    31.12.1720:14:22

    Всех читателей с наступающим Новым 2018 годом!

    #992876
    • shigorin shigorin
      01.01.1802:26:00

      Взаимно -- из уже наступившего    

      #992940
  • Нет аватара Ветер
    31.12.1721:50:54

    ай малаццы… успели таки достойно проводить год)))

    #992896
  • oleg repin oleg repin
    31.12.1723:10:05

    Очень радует быстрое начало эксплуатации!

    #992910
  • Нет аватара Сибиряк
    01.01.1805:35:27

    Всех с наступившим!!! А сколько в итоге ССЖ за год получилось?

    #992945
  • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
    01.01.1810:03:57

    Всех с Новым Годом!Надеюсь в новом 2018 успехов будет в 2раза больше.

    А наша задача — покупай отечественное!

    #992960
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