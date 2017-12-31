Сразу два Sukhoi Superjet 100 переданы авиакомпании Аэрофлот

30 декабря 2017 года сразу два новых Sukhoi Superjet 100 совершили перелет на базу Аэрофлота в Шереметьево. Получены борта RA-89103 и RA-89104, ставшие 36м и 37м бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота.

На следующий день после получения, борта приступили к выполнению полетов по расписанию Аэрофлота — борт RA-89103 выполнил рейсы в города Набережные Челны и Санкт-Петербург, а борт RA-89104 — в города Архангельск, Нижний Новгород и Краснодар.

https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89103

https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89104