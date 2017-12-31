В Брянской области открыт Гостиловский автомобильный мост через Десну

Автомобильный мост через реку Десна на дороге Брянск — Смоленск возле поселка Гостиловка открыли в Жуковском районе Брянской области в воскресенье. Около половины стоимости сооружения составили федеральные средства, полученный по системе «Платон».

Стоимость работ по сооружению фактически нового моста составила 327 млн рублей. Из них 176 млн рублей было выделено из областного бюджета, а 151 млн рублей составили средства федерального бюджета, полученные по системе «Платон».

Старый железобетонный мост на этом месте был построен еще в 1965 году и ни разу капитально не ремонтировался. За прошедшие 50 с лишним лет сооружение устарело и уже не отвечало требованиям к пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Реконструкция началась в октябре 2016 года. На объекте были полностью заменены балки пролетных строений, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено барьерное и перильное ограждение, смонтировано и подключено стационарное искусственное освещение, усовершенствованы подъездные пути.

Протяженность мостового перехода составила 1817 метров, в том числе сам мост — 313 м. Ширина проезжей части увеличена до 10 м, с двух сторон проложены тротуары шириной по 75 см.