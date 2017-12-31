Добавить статью
Фотофакты

Корпус ОИС «Академик Агеев» спущен на воду

  •  © Фото из открытых источников

В декабре 2017 года ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в рабочем порядке спустил на воду корпус океанографического исследовательского судна «Академик Агеев» проекта 16450, строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. Судно было заложено 15 сентября 2016 года.

Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru


Ленинградская область, Пелла, ОИС, 16450, Академик Агеев, ГУГИ
  • A_SEVER A_SEVER
    31.12.1722:00:56

    Было:

    •  © Фото из открытых источников
    Стало:
    •  © Фото из открытых источников
    Будет:
    •  © Фото из открытых источников

    P. S. Отчёт о спущенных на воду кораблях будет откорректирован завтра — на свежую голову!

    Катамаран, можешь переделывать своё видео!    

    Отредактировано: A_SEVER~22:43 31.12.17
    #992897
    • Katamaran Katamaran
      31.12.1723:48:00

      Ещё 10 раз поднимут

      #992920
      • A_SEVER A_SEVER
        01.01.1801:06:58

        Ещё 10 раз поднимут
        Зачем и куда?

        #992927
        • Katamaran Katamaran
          01.01.1801:19:57

          Залив поднимает, Зеленодольск тоже. Они чем хуже? Должны же понимать, что видео не переделать

          #992933
          • A_SEVER A_SEVER
            01.01.1801:26:26

            Они чем хуже?
            Спуск судна окончательный, на освободившемся месте будут строить траулеры.    

            #992935
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,