Корпус ОИС «Академик Агеев» спущен на воду

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В декабре 2017 года ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в рабочем порядке спустил на воду корпус океанографического исследовательского судна «Академик Агеев» проекта 16450, строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. Судно было заложено 15 сентября 2016 года.

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