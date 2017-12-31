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Транспорт и логистика

Главврачи районных больниц РТ получили ключи от новых автомобилей

  •  © www.tatar-inform.ru

Новые реанимобили, закупленные по федеральной программе, переданы семи городам Татарстана.

Церемония вручения ключей состоялась на территории Республиканской клинической больницы.

Всего в 2017 году закуплено 97 реанимобилей.

Новые реанимобили для республики закупили по федеральной программе обеспечения моногородов каретами скорой помощи.

Новые реанимобили получили центральные районные больницы Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, а также станция скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Новые машины получил и Республиканский противотуберкулезный диспансер. Три современных мобильных рентгенодиагностических комплекса позволят проводить массовые обследования населения.

  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © www.tatar-inform.ru
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/12/30/590982/

Татарстан, скорая помощь, СМП
  • Максим Царевич Максим Царевич
    01.01.1822:24:01

    Кто в курсе, сколько времени/км примерно ходит авто скорой помощи до списания?

    #993080
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