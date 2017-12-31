Главврачи районных больниц РТ получили ключи от новых автомобилей

Новые реанимобили, закупленные по федеральной программе, переданы семи городам Татарстана.

Церемония вручения ключей состоялась на территории Республиканской клинической больницы.

Всего в 2017 году закуплено 97 реанимобилей.

Новые реанимобили для республики закупили по федеральной программе обеспечения моногородов каретами скорой помощи.

Новые реанимобили получили центральные районные больницы Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, а также станция скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Новые машины получил и Республиканский противотуберкулезный диспансер. Три современных мобильных рентгенодиагностических комплекса позволят проводить массовые обследования населения.