Главврачи районных больниц РТ получили ключи от новых автомобилей
Новые реанимобили, закупленные по федеральной программе, переданы семи городам Татарстана.
Церемония вручения ключей состоялась на территории Республиканской клинической больницы.
Всего в 2017 году закуплено 97 реанимобилей.
Новые реанимобили для республики закупили по федеральной программе обеспечения моногородов каретами скорой помощи.
Новые реанимобили получили центральные районные больницы Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, а также станция скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
Новые машины получил и Республиканский противотуберкулезный диспансер. Три современных мобильных рентгенодиагностических комплекса позволят проводить массовые обследования населения.
- Великоросс
- 31.12.201722:48
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01.01.1822:24:01