Итоги 2017 года: боевая и учебно-боевая авиация





© Фото из открытых источников

Предлагаю Вашему вниманию отчёт, посвящённый новым боевым и учебно-боевым самолётам, переданным ВВС и Морской авиации ВМФ России в 2017 году.

1. Учебно-боевой самолёт Як-130. Изготовитель — ПАО «Корпорация «Иркут».



© Фото из открытых источников

В мае и июле 2017 года 200-я учебная авиационная база Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова в Армавире получила 6 учебно-боевых самолётов Як-130 с бортовыми номерами 50, 100 и 01, 02, 03 и 04 «красный». До конца года корпорация «Иркут» изготовила ещё несколько самолётов Як-130, но они будут переданы ВВС уже в 2018 году.

2. Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Изготовитель — ПАО «Корпорация «Иркут».



© Фото из открытых источников

В течение года 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Халино в Курске, получил 12 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ, что позволило полностью укомплектовать ими одну из эскадрилий полка. Самолёты изготовлены корпорацией «Иркут» и несут бортовые номера 71 — 82 «красный». 14-й ИАП стал 3-ей строевой частью ВВС, получивший тяжёлые истребители Су-30СМ вместо лёгких МиГ-29.





© Фото из открытых источников

Кроме того, в мае и августе 2017 года 5 истребителей Су-30СМ с бортовыми номерами 71 — 75 «синий» пополнили состав 72-й авиационной базы морской авиации Балтийского флота.

Су-30СМ с бортовым номером 75 стал 100-м истребителем этого типа, а Су-30СМ с бортовым номером 82 — 100-м Су-30СМ, переданным Министерству обороны Российской Федерации!

3. Многоцелевой истребитель Су-35С. Изготовитель — КнААЗ им. Ю.А.Гагарина.



© Фото из открытых источников

В октябре и ноябре 2017 года 159-й гвардейский истребительный авиаполк, базирующийся на аэродроме Бесовец в Петрозаводске, получил 10 многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты изготовлены Комсомольским-на-Амуре авиазаводом им. Ю.А. Гагарина и несут бортовые номера 21, 22, 23, 24, 61, 62, 63, 64, 67 и 68 «красный».

4. Фронтовой бомбардировщик Су-34. Изготовитель — НАЗ им. В.П. Чкалова.



© Фото из открытых источников

В 2017 году продолжилось активное перевооружение частей бомбардировочной авиации на новый фронтовой бомбардировщик Су-34 — в течение года Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова передал в общей сложности 16 новых самолётов, повторив результат 2016 года.

10 новых бомбардировщиков Су-34 были переданы 277-му бомбардировочному авиационному полку, базирующемуся на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

Ещё 6 Су-34 с бортовыми номерами 01 — 06 «красный» предназначены для 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, базирующегося на аэродроме Шагол в Челябинске, который стал 4-й строевой частью ВВС, начавшей перевооружение на Су-34.

5. Истребитель 5-го поколения Су-57. Изготовитель — КнААЗ им. Ю.А.Гагарина.



© Фото из открытых источников

24 апреля и 6 августа 2017 года в Комсомольске-на-Амуре совершили первый полёт 8-й и 9-й опытные экземпляры перспекивного истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

Итого: 51 (Су-30М2 — 0 шт, Су-30СМ — 17 шт, Су-34 — 16 шт, Су-35С — 10 шт, Як-130 — 6 шт)