40 специализированных автомобилей переданы школам и больницам Новгородской области

Тридцать «Газелей» скорой медицинской помощи и десять автобусов ПАЗ отправились 29 декабря в районные школы и больницы.

7 автомобилей получила новгородская станция скорой медицинской помощи, 5 — боровичская и 4 — старорусская. Остальные машины отправились в больницы Валдая, Пестово, Холма, Поддорья, Малой Вишеры, Окуловки, Хвойной и Любытино. Новый транспорт будет обслуживать и региональные моногорода Боровичи, Пестово, поселки Парфино, Угловка и Грузинское сельское поселение.

Автопарк обновился и у 10 районных школ. Новые автобусы ПАЗ отправились в учреждения деревни Волок Боровичского района, села Залучье Старорусского района, деревни Новое Овсино Батецкого района, деревни Трегубово Чудовского района, деревни Быково Пестовского района, села Яжелбицы Валдайского района, старорусскую школу № 4. Школьные автобусы также получили пролетарская, неболчская и волотовская школы.

В 2017 году Новгородская область получила 56 специализированных машин.