Вьетнамская компания создает комплексы молочного животноводства в Московской области

1 января в порт Новороссийска прибыли коровы, путешествующие из Америки в Волоколамск. С корабля они сходили в новогодних венках и под вспышки фотоаппаратов.

Компании «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» реализует в России масштабный инвестиционный проект по созданию комплексов молочного животноводства и переработке молока. Первым регионом, где строится современный комплекс ферм, стал Волоколамский район Московской области.

Первый камень в строительство комплекса был заложен 18 мая 2016 года. В сентябре Минмособлимущество заключило договоры аренды с компанией «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» по предоставлению дополнительных земельных участков для строительства комплекса молочного животноводства и завода по переработке молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий. К маю инвестор планирует полностью ввести ферму в эксплуатацию. Предприятие даст региону около тысячи рабочих мест.

Племенные высокопродуктивные буренки — первая партия, их импортируют из США. По плану реализации первого этапа инвестиционного проекта, будут построены три таких комплекса и молокозавод, который способен переработать от 600 тысяч до миллиона литров молока в день.

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