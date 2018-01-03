Пограничные корабли ушли из Балаклавы

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В конце прошлого года из Балаклавы ушли пограничные корабли и катера ФСБ России, а также катера других российских силовых ведомств. Демилитаризация Балаклавской бухты произведена по решению руководства страны и стала первым этапом превращения её в международный центр яхтенного туризма. На протяжении многих десятилетий в Балаклаве базировались пограничные корабли и катера КГБ СССР, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы ФСБ России, но теперь это стало историей…

Тем, кто хочет вспомнить, рекомендую посмотреть мой старый пост: Балаклава — было и стало

Фото YAV с сайта forums.airbase.ru