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Фотофакты

Пограничные корабли ушли из Балаклавы

  •  © Фото из открытых источников

В конце прошлого года из Балаклавы ушли пограничные корабли и катера ФСБ России, а также катера других российских силовых ведомств. Демилитаризация Балаклавской бухты произведена по решению руководства страны и стала первым этапом превращения её в международный центр яхтенного туризма. На протяжении многих десятилетий в Балаклаве базировались пограничные корабли и катера КГБ СССР, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы ФСБ России, но теперь это стало историей…

Тем, кто хочет вспомнить, рекомендую посмотреть мой старый пост: Балаклава — было и стало

Фото YAV с сайта forums.airbase.ru


Балаклава, Береговая охрана, Крым
  • Нет аватара stasik
    03.01.1820:17:55

    А куда они теперь ушли?

    #993460
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1820:19:06

      А куда они теперь ушли?
      Кто в Керчь, кто в Севастополь.

      #993461
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    03.01.1822:14:01

    Путин слил!   

    #993476
    • A_SEVER A_SEVER
      04.01.1800:27:38

      Путин слил!
      Я не зря опубликовал этот пост, через некоторое время у этой темы будет продолжение!    

      #993506
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    03.01.1822:40:56

    и легендарную базу подводных лодок тоже забросят? или там тоже пупки будут свои катера ставить?

    насколько,кстати,скучивание кораблей в крупную базу отвечает интересам обороны? хочу напомнить,что именно благодаря таким действиям(правда по другим причинам) советская авиация потеряла значительную часть самолётов в первые дни войны. когда они были скучены на нескольких авиадромах и немцы нанесли удар.

    П.С. про «международный центр» чего-то там красиво…но хочется напомнить,что Крым находится под санкциями…и его международность в нынешнее время весьма сомнительна

    Отредактировано: moskovskiy-310~22:44 03.01.18
    #993482
    • Николай Южаков
      03.01.1822:43:12

      Там музей давно уже.

      #993483
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        03.01.1822:47:42

        давно уже…Крым в составе России чуть менее 4-х лет. если 4 года-это давно…или этот музей ещё при украх сделали? тогда что они там экспонировали? свою лодку Запорожье если только

        -------------------------------------------------------------------------------------

        После закрытия в 1993 г. большая часть комплекса не охранялась. В 2000 г. объект был передан Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины.

        В период с 1993 по 2003 г. бывшая база фактически разграблена, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы[1].

        Севастопольское «Морское собрание» во главе с Владимиром Стефановским предложило балаклавской мэрии проект создания в противоатомном Укрытии подводных лодок историко-заповедной зоны «Подземелье „холодной войны“». В неё бы вошли тематические экспозиционные залы, размещённые в бывших цехах и арсеналах, подводная лодка, стоящая у подземного причала, туристский центр, кинозал с хроникой времен активного военного противостояния двух политических систем, наконец, подземный мемориал, где была бы увековечена память подводников, погибших на той — без выстрелов — воистину холодной войне в океанских глубинах.

        Десятилетний юбилей музея праздновался в июне 2013 года[2] с участием ветеранов-подводников, бывших работников подземного завода, а также представителей властей, вооружённых сил и школьников.

        В 2014 году объект перешел под юрисдикцию России и стал южной площадкой Военно исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации [1]

        Возможность восстановления базы

        Согласно сообщениям в прессе от марта 2014 года, Россия рассматривает возможность восстановления военной базы подводных лодок в Балаклаве[3]

        Отредактировано: moskovskiy-310~22:50 03.01.18
        #993485
    • A_SEVER A_SEVER
      04.01.1800:24:58

      и легендарную базу подводных лодок тоже забросят?
      Легендарная база давно превратилась в не менее легендарный музей, который хорошо вписывается в концепцию создаваемого туристического центра.

      Никаких планов обратной трансформации музея в военный объект нет, только его возможное пополнение новыми экспонатами.

      Сайт музея: muzey-sevastopol.com

      #993503
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    03.01.1823:08:47

    Чего-то мне тоже плюс неохота ставить.

    Отредактировано: Сергей Котенко~23:09 03.01.18
    #993490
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    04.01.1800:07:25

    Если не ошибаюсь то в прошлом году на этом сайте была новость о благоусройстве этой базы.

    #993497
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