Пограничные корабли ушли из Балаклавы
В конце прошлого года из Балаклавы ушли пограничные корабли и катера ФСБ России, а также катера других российских силовых ведомств. Демилитаризация Балаклавской бухты произведена по решению руководства страны и стала первым этапом превращения её в международный центр яхтенного туризма. На протяжении многих десятилетий в Балаклаве базировались пограничные корабли и катера КГБ СССР, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы ФСБ России, но теперь это стало историей…
Тем, кто хочет вспомнить, рекомендую посмотреть мой старый пост: Балаклава — было и стало
Фото YAV с сайта forums.airbase.ru
03.01.1820:17:55
03.01.1820:19:06 Кто в Керчь, кто в Севастополь.
03.01.1822:14:01
04.01.1800:27:38 Я не зря опубликовал этот пост, через некоторое время у этой темы будет продолжение!
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04.01.1800:24:58 Легендарная база давно превратилась в не менее легендарный музей, который хорошо вписывается в концепцию создаваемого туристического центра.
03.01.1823:08:47
04.01.1800:07:25