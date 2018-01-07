Челябинский филиал Почты России получил 60 новых автомобилей российского производства

Челябинский филиал Почты России получил 60 новых автомобилей в рамках программы по обновлению автопарка. Среди них грузовые фургоны микроавтобусы: ГАЗ, LADA Largus и Ford.

Новая техника распределена между 13 почтамтами УФПС Челябинской области, а 10 автомобилей пополнили транспортный парк курьерской службы. Почтовики надеются, что обновление техники позволит значительно улучшить качество предоставления услуг, обеспечив сохранность почтовых отправлений и сократив время доставки.

Автопарк Челябинского филиала Почты России на сегодняшний день насчитывает 360 автомашин. За год они проходят более 12 миллионов километров пути.