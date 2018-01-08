В Пензе после реконструкции открыт Свердловский мост





© Фото из открытых источников

21 ноября 2017 года в Пензе торжественно открыт Свердловский мост после реконструкции.

Реализовать этот проект удалось в короткие сроки, за счёт средств системы взимания платы «Платон». Пензенская область получила на реконструкцию этого объекта около 400 миллионов рублей.

Свердловский мост построен в 1967 году. Представляет собой железобетонную конструкцию, состоящую из восьми пролётов. Габариты проезжей части — 14,02м, тротуаров — 2,25м. Строительная длина — 410 м, полная длина моста — 266,65м.

Капитальный ремонт моста включал: уширение и усиление береговых и промежуточных опор; разборку мостового полотна на переходных плитах и конструкций переходных плит; устройство мостового полотна на переходных плитах и монтаж новых переходных плит; разборку мостового полотна и балок пролетных строений; монтаж новых балок пролётных строений и устройство мостового полотна. А также устройство очистных сооружений, расположенных на конусах моста; устройство берегоукрепительных сооружений; восстановление земляного полотна, устройство новой дорожной одежды и восстановление асфальтобетонного покрытия на подходах.

После открытия транспортного движения состоялись парад ретро-автомобилей и первый рейс троллейбуса по реконструированному мосту в Пензе.

xn--80ajgxi.xn--p1ai/news/society/39997/