Станция метро «Петровско-Разумовская» — было и стало
Московский метрополитен.
Совмещённый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» до и после реконструкции:
Фото с сайта mreporter.ru и bluesmaker.livejournal.com
Московский метрополитен.
Совмещённый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» до и после реконструкции:
Фото с сайта mreporter.ru и bluesmaker.livejournal.com
08.01.1818:14:18
08.01.1818:57:00 В конце 80-х — начале 90-х годов такая отделка была популярна:
08.01.1819:06:04
08.01.1819:10:31
08.01.1819:31:50
08.01.1820:08:54
08.01.1820:12:49 Чем?
08.01.1820:34:15
08.01.1821:29:55 Если не ошибаюсь, там были не листы, а большое количество металлических реек. Тогда и новую часть вестибюля пришлось бы делать в стилистике 90-х годов. Это дело вкуса. Кассы до и после реконструкции:
08.01.1821:53:16
08.01.1822:14:58 Обычная кирпичная стена с двумя окнами.
09.01.1800:05:24
09.01.1800:16:19
09.01.1803:01:34
09.01.1802:20:29
08.01.1821:54:08
08.01.1823:38:17
08.01.1823:55:13
09.01.1802:24:38