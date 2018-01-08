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Фотофакты

Станция метро «Петровско-Разумовская» — было и стало

Московский метрополитен.

Совмещённый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» до и после реконструкции:

  •  © Фото с сайта mreporter.ru
  •  © Фото bluesmaker.livejournal.com

Фото с сайта mreporter.ru и bluesmaker.livejournal.com


Москва, метро, было и стало
  • dinis karabliov dinis karabliov
    08.01.1818:14:18

    Как-то слишком уж мрачна старая станция была,никогда бы не подумал что это вестибюль метро.

    #994597
    • A_SEVER A_SEVER
      08.01.1818:57:00

      слишком уж мрачна старая станция была
      В конце 80-х — начале 90-х годов такая отделка была популярна:
      •  © Фото из открытых источников

      #994610
      • Нет аватара luboy
        08.01.1819:06:04

        Риа Новости сегодня сообщили, что в 2018 году в Москве должны сдать первую очередь детского тематического парка *Остров мечты*. Парк будет самый большой в мире такого плана, крытый, видимо парк смогут использовать круглый год.

        #994612
        • Human RS Human RS
          08.01.1819:10:31

          Дак это давно было известно, ибо стройка идет весьма бодро.

          #994614
          • A_SEVER A_SEVER
            08.01.1819:31:50

            Это фото уже стало историей — граница между новой и старой частью вестибюля:

            •  © Фото из открытых источников

            Теперь после реконструкции вестибюль выглядит как единое целое — старое стало новым!    

            Отредактировано: A_SEVER~19:34 08.01.18
            #994620
  • Нет аватара termometrix
    08.01.1820:08:54

    С точки зрения эстетизма архитектурной формы крыши-старое решение вестибюля выглядит лучше.

    #994638
    • A_SEVER A_SEVER
      08.01.1820:12:49

      старое решение вестибюля выглядит лучше
      Чем?

      #994641
      • Нет аватара termometrix
        08.01.1820:34:15

        Формой и расцветкой,а также укладкой и контурами листов материала крыши.

        Лучше смотрится однолистный материал крыши,чем геометрическая совокупность от 200 плиток-панелей.

        А также кирпичная кладка корпуса выглядит намного лучше.

        По-моему надо было капитально отремонтировать,а не менять все.

        Отредактировано: termometrix~20:36 08.01.18
        #994652
        • A_SEVER A_SEVER
          08.01.1821:29:55

          однолистный материал крыши
          Если не ошибаюсь, там были не листы, а большое количество металлических реек.
          надо было капитально отремонтировать,а не менять
          Тогда и новую часть вестибюля пришлось бы делать в стилистике 90-х годов.
          кирпичная кладка корпуса выглядит намного лучше
          Это дело вкуса. Кассы до и после реконструкции:
          •  © Фото из открытых источников
          •  © Фото из открытых источников

          #994682
          • Нет аватара termometrix
            08.01.1821:53:16

            Кассы до и после реконструкции

            Жаль.Здесь видно как старое оформление кассы разительно отличается в лучшую сторону,лучше выдержанно с задумкой,но это мое субъективное мнение.

            Тогда и новую часть вестибюля пришлось бы делать в стилистике 90-х годов.

            Было бы неплохо,в этом случае стилистика 90-х заметно превосходит современный дизайн.

            Просто замысел старого корпуса на порядок эстетичнее.

            Отредактировано: termometrix~21:58 08.01.18
            #994694
            • A_SEVER A_SEVER
              08.01.1822:14:58

              старое оформление кассы разительно отличается в лучшую сторону
              Обычная кирпичная стена с двумя окнами.

              Я понимаю, что так и было задумано, но раньше на «Петровско-Разумовской» меня не покидало ощущение, что на отделке вестибюля сэкономили — не было не только мрамора или каких-нибудь панелей, но даже банальной штукатурки.    

              Кстати, касс теперь стало больше.

              #994702
            • dinis karabliov dinis karabliov
              09.01.1800:05:24

              Термометрикс я вас не узнаю,тут же очевидно что вестибюль этой станции так построен из-за банальной нехватки денег.

              #994731
            • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
              09.01.1800:16:19

              Единственное чем старый вестибюль красивее это потолок, но и это большой минус, Новое должно во всём превосходить, иначе зачем было деньги тратить.

              #994734
              • Нет аватара termometrix
                09.01.1803:01:34

                Действительно потолок 90-х красивее.

                Отредактировано: termometrix~03:01 09.01.18
                #994769
        • Нет аватара Drone
          09.01.1802:20:29

          Может, Вы просто не видели, как это выглядело вживую. Просто ад!

          Надземная часть станции была просто чудовищна, как внешне, так и по планировке.

          А прилегающая территория — просто караул. Однозначно, это была самая убогая станция Московского метрополитена.

          Это просто счастье, что её реконструировали.

          Отредактировано: Drone~02:23 09.01.18
          #994756
    • Dima Lashkov
      08.01.1821:54:08

      Старое решение напоминает огромную торговую палатку. Я, конечно, за сохранение всего исторического наследия, в том числе треша из 90-х — будущие поколения должны знать какие исторические этапы проходила их страна. Но треша из 90-х так много по всей стране, что из-за одного здания точно не убудет.

      #994695
      • Alex63 Alex63
        08.01.1823:38:17

        Лужковский ТЦ «Наутилус», как самый характерный пример этой мерзкой архитектуры.

        Причем стоит не абы где, а в 5 минутах ходьбы от Кремля.

        #994726
  • Иван Кротов Иван Кротов
    08.01.1823:55:13

    В командировках живу рядом с этой станцией, было конечно стрёмное местечко было. Рад что там шмон навели. Некоторые станции и переходы страшноваты вечером, конечно ко всему привыкаешь, но все-таки наверно для Москвы метро это лицо города, хочется чтобы оно светлым было.

    #994729
    • Нет аватара Drone
      09.01.1802:24:38

      Вот, «стрёмное местечко» — самое точное определение того, что там было.    

      #994757
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