Три логистических проекта стартовали на Дальнем Востоке в декабре 2017 года

В декабре 2017 года стартовали восемь новых инвестиционных проектов, реализованных на территориях с режимом Свободного порта Владивосток. Три из них связаны с перевозками и логистической деятельностью.

Как сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 3,7 млрд рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест. Всего на сегодняшний день 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 — в течение 2017 года.

Проект по осуществлению деятельности сухого контейнерного терминала в приморском городе Артем принадлежит ООО «Терминал». Место для ведения деятельности резидент выбрал в приморском городе Артеме. Мощности проекта позволяют оказывать услуги по хранению, терминальной обработке вагонов и вести погрузочно-разгрузочные работы. Необходимая для этих целей недвижимость приобретена, имеется земельный участок, подъездные железнодорожные пути, складские помещения со встроенным контрольно-пропускным пунктом, электроподстанция.

Проект по созданию мультимодального комплекса на северо-западном побережье Японского моря в заливе Ольги создан компанией «Ольга Бункер». Благодаря статусу резидента свободного порта Владивосток, была оформлена в долгосрочную аренду территория порта, переоснащен терминал, приобретено специализированное оборудование: ричстакеры, причальные контейнерные краны, портовый кран с грейферным захватом, выполнен ремонт части бетонного основания территории для хранения. Компания уже приступила к деятельности на 60% от максимально заявленной мощности по перевалке и хранению грузов, включая наливные и насыпные. А строительство внутрипортового холодильника площадью 700 кв. метров даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию. Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить временные затраты — до 10 дней — при отправке товаров из КНР в Европу через Россию.

Еще один портовый объект введен в декабре в Находке. Реализация проекта ООО «Порт Ливадия», стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволила компании расширить деятельность в Ливадии и за счет приобретения дополнительного оборудования и спецтехники вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов. Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования, бетонирование территории и укрепление причальной стены. В результате, производительность терминала выросла с 5 тыс. до 20 тыс. тонн грузов в месяц.