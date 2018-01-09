На заводе группы компаний Астэк-МТ запустили новую плавильную печь

Запущена новая плавильная печь литейного цеха завода ГК «Астэк-МТ» в Краснодарском крае.

Ввод в эксплуатацию третьей автоматической печи объемом 30 тонн расплава позволит увеличить объем готовой продукции литейного производства завода до 48 000 тонн алюминиевых цилиндрических слитков в год.

Новая печь создана с учетом всех требований по охране окружающей среды. В ее устройстве предусмотрена система клапанов, через которые отработанный в процессе плавки газ подается в общую систему газоочистки. Таким образом, прямой выброс вредных отходов в атмосферу полностью исключается. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/luVRQnfY9Tw