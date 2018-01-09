В Тамбовской области заложили за год более 900 гектаров многолетних насаждений



питомник плодовых растений К.Ф.Х. «Турмасовский» в Мичуринске

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В 2017 году в районах области сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами заложено 907 гектаров многолетних насаждений, из которых 698 гектаров — сады интенсивного типа.

Впервые за долгие годы на поддержку тамбовского садоводства направлено более 335 миллионов рублей.

Увеличить объемы закладки садов позволило возмещение хозяйствам части затрат на эту работу.

Другим направлением господдержки отрасли является развитие садоводства в малых формах хозяйствования. В текущем году 14 начинающих фермеров-садоводов получили гранты на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Тамбовской область — общероссийский центр садоводства, научная база которого представлена школой великого ученого Ивана Мичурина. Кроме мер финансовой поддержки начинающим садоводам предлагается консультативная помощь. Созданный в наукограде Федеральный научный центр имени Мичурина концентрирует лучший опыт садоводов России. Для начинающих фермеров здесь регулярно проводятся областные практические семинары, где информируют о существующих мерах государственной поддержки, рассматривают как теоретические вопросы ведения садоводческого хозяйства, так и вопросы практического характера, в том числе помогают в выборе культур, сортов и технологий.