Renault Россия отправила в Алжир 20 000-й кузов российского производства

Renault Россия отправила 20 000-й сваренный и окрашенный кузов производства АВТОВАЗ (Тольятти) для автомобиля Renault Logan на завод Renault в городе Оран в Алжире.

С 18 сентября 2017 года производственные мощности на заводе АВТОВАЗ увеличены вдвое, что позволило по итогам года существенно превысить предварительные планы, изначально установленные на отметке в более 14 000 кузовов.

На данный момент Renault Россия экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья весь производимый в России модельный ряд, а также 191 наименование автокомпонентов.

Справочно

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов.

Проект по экспорту кузовов был представлен в рамках 50-й международной промышленной выставки FIA-2017 в мае текущего года в Алжире. Стенд Renault Россия с экспортной продукцией признан участниками и гостями мероприятия лучшим на юбилейной выставке.

Поставки сваренных и окрашенных кузовов из России одновременно помогают развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране. Важность усиления промышленной кооперации между Россией и Алжиром в области автомобилестроения была отмечена в Протоколе 8-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в сентябре в Алжире.