В Воронежской области открыта база аварийно-восстановительного поезда

21 декабря 2017 в г. Острогожске Воронежской области состоялось открытие базы аварийно-восстановительного поезда (АВП) филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» [Линейное производственное управление магистральных газопроводов].

Запуск АВП в Острогожске призван повысить безопасность эксплуатации магистральных газопроводов как Воронежской области, так и соседних регионов. Основная задача службы — проведение экстренных ремонтно-восстановительных работ по ликвидации аварий и нештатных ситуаций.

База АВП — это седьмое и самое современное по концепции и техническому оснащению оперативное подразделение ООО «Газпром трансгаз Москва». Стоимость основных фондов объекта составляет более 3 млрд рублей.

База включает 57 единиц автомобильной техники и представляет собой комплекс из 23-х зданий, расположенных на площади 8,2 га.

Для их строительства произведен демонтаж ранее существующих 49-ти сооружений. В автопарке — подвижные авторемонтные мастерские, ремонтно-сварочные установки на базе шасси КамАЗа, трубоукладчики, тягачи, бульдозеры и т. д. .

С открытием АВП в Острогожске специалисты смогут оперативно выезжать на место аварии и ликвидировать прорывы, производить ремонт и замены труб на газовой магистрали либо, при необходимости, осуществлять ремонт в стационарных ангарах.

В структуре АВП трудятся 65 человек. Всего же на территории базы обустроены рабочие места для более 400 сотрудников.