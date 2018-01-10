Ледокол проекта 21180М для ВМФ
Конструкторское бюро «Вымпел» разработало модернизированный проект ледокола для ВМФ.
Для сравнения ледокол первоначального проекта 21180:
Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и рендер с сайта forums.airbase.ru
Конструкторское бюро «Вымпел» разработало модернизированный проект ледокола для ВМФ.
Для сравнения ледокол первоначального проекта 21180:
Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и рендер с сайта forums.airbase.ru
10.01.1820:32:22
10.01.1820:39:15 Будут. Правильное ощущение.
10.01.1821:06:48
10.01.1822:21:53
10.01.1822:25:59
10.01.1822:56:41
10.01.1823:01:53 Не ледоколы, а патрульные корабли ледокольного типа.
11.01.1800:33:28
10.01.1822:56:54
11.01.1801:37:04
11.01.1802:18:01