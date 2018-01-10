Ледокол проекта 21180М для ВМФ

Конструкторское бюро «Вымпел» разработало модернизированный проект ледокола для ВМФ.

Ледокол проекта 21180М:



© Рендер с сайта forums.airbase.ru

Для сравнения ледокол первоначального проекта 21180:





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и рендер с сайта forums.airbase.ru