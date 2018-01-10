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Судостроение и судоходство

Ледокол проекта 21180М для ВМФ

Конструкторское бюро «Вымпел» разработало модернизированный проект ледокола для ВМФ.

Ледокол проекта 21180М:

  •  © Рендер с сайта forums.airbase.ru

Для сравнения ледокол первоначального проекта 21180:

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и рендер с сайта forums.airbase.ru


ВМФ, ледокол, 21180М
  • Нет аватара Lyudov
    10.01.1820:32:22

    Будут строить?

    Такое ощущение, что 21180М поменьше будет водоизмещением.

    #995291
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1820:39:15

      Будут строить?
      Будут.
      Такое ощущение, что 21180М поменьше будет водоизмещением.
      Правильное ощущение.    

      Желание заказчика — уменьшить водоизмещение, осадку и стоимость судна.

      #995294
      • Нет аватара Lyudov
        10.01.1821:06:48

        Понятно. Хорошо

        Отредактировано: Lyudov~21:11 10.01.18
        #995301
  • Нет аватара Tula
    10.01.1822:21:53

    Осадка уменьшенна из расчета возможности работы на реках и в мелководных заливах?

    #995325
  • Александр Ермаков
    10.01.1822:56:41

    Так вроде мновые ледоколы для ВМФ должны были быть с пушкой?

    #995339
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1823:01:53

      вроде новые ледоколы для ВМФ должны были быть с пушкой?
      Не ледоколы, а патрульные корабли ледокольного типа.

      У ледоколов вооружения нет.

      #995344
  • Нет аватара Tula
    10.01.1822:56:54

    Спасибо. Любопытно.

    #995340
  • Human RS Human RS
    11.01.1801:37:04

    Оффтоп. Север, а вы не в курсе, как там продвигается строительство Новороссийской ВМБ? Вроде в этом году ее планировали сдать, а пресс-служба Оборонстроя радует новостями только про готовые объекты, а про строящиеся еще молчок. Спецстрой в этом плане был более открыт и порой радовал свежими фотками с отчетом.

    ЗЫ.Никто не в курсе, где-нибудь публикуются новости о гражданских объектах,которыми занимался почивший Спецстрой? У ГУОВ понятное дело только про объекты Минобороны все новости. А у Спецстроя много интересного было, в том числе о строительстве нового производственного комплекса спутников ИСС имени М.Ф. Решетнева в Железногорске.

    #995385
  • rvk rvk
    11.01.1802:18:01

    Сын (5 лет) сегодня из конструктора сделал корабль, принес, говорит:

    Па, смотри — это военный ледокол. Пап, а военные ледоколы бывают?

    Я ему про военные ледоколы ничего не рассказывал. Думаю может его резюме в КБ «Вымпел» отправить?    

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: rvk~02:19 11.01.18
    #995393
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