Крым начал экспортировать мясо птицы в Казахстан‍



Птицефабрика Евпатория, Республика Крым

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Крым полностью обеспечивает себя мясом птицы и даже начал его поставки в Казахстан. Об этом заявило министерство сельского хозяйства Крыма.

«Крым полностью обеспечен собственной птицей и готов начать реализацию мяса птицы на материковую Россию, — цитирует представителя минсезльхоза пресс-служба минсельхоза республики. — Сегодня уже начинает работать азиатский рынок. Наша птица поставляется в Казахстан. Активно подписываются контракты с крупнейшими крымскими производителями на вывоз свинины на материковую часть России».

По словам представителя минсельхоза, совсем недавно полуостров был обеспечен мясом птицы на 70-80%, поставки мяса на экспорт казались невозможными. Он также отметил, что внутренняя потребность крымчан в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице обеспечена полностью. рекордный урожай зерновых и рост производства мяса и молока в Крыму позволит сохранить цены на продукты в этом году стабильными.