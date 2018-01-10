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Детские сады и школы

Две новые школы на 1440 мест открыли в Чечне

  •  © chechnya.gov.ru

Новые школы, рассчитанные на 1440 ученических мест, открыли в Гудермесе в рамках подпрограммы федеральной программы «Развитие образования на 2013-2020 года». В каждой школе в одну смену смогут обучаться 720 детей.

В 2017 году в регионе построили также пять школ по федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Финансирование составило 1 млрд 447,5 млн рублей.

В настоящее время в Чечне работают более 470 общеобразовательных учреждений, из них в две смены работают 334, в одну смену — 92. Число школьников превышает 258 тысяч человек. В 2017 году количество школ, работающих в три смены, возросло с 38 до 45.

 http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4863668 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=20712

Чечня, новая школа
  • Великоросс Великоросс
    10.01.1821:20:32

    •  © mon95.ru

    Отредактировано: Великоросс~21:31 10.01.18
    #995307
  • Human RS Human RS
    10.01.1822:06:07

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #995321
  • Нет аватара Grave
    10.01.1822:11:51

    Зачем вешать эти фотографии на открытии объекта, я может чего не понимаю, на ближнем востоке правители тоже любят всюду развешивать свои фото, ничего хорошего в этом не вижу.

    #995322
    • Human RS Human RS
      10.01.1822:29:21

      Потому что таковы традиции. Для России важно наличие сильных и справедливых лидеров «у руля», это такой же важный символ, как флаг, герб, гимн и т. д. Только на Кавказе это выражается еще и вывешиванием портретов национальных лидеров и великих личностей на школах и спорткомплексах. Что лично я поддерживаю. В конце концов вас же не смущает аналогичные портреты президента, министра обороны и т. д. в каждой воинской части, на каждом корабле и т.д, или портреты лидера в кабинетах госучреждений. Это элемент воспитания населения (особенно молодняка) и демонстрация единства державы.

      #995328
      • Нет аватара Grave
        10.01.1822:36:22

        То воинская часть, люди там по уставу живут, а на улицах это уже совсем другое дело. Я за вывешивание гос. символики, проигрывание гимна и т. д. но ничего хорошего не вижу в создании культа личности.

        #995332
        • Human RS Human RS
          10.01.1822:41:14

          Это не культ, а дань уважения и почет лидеров нации. У нас так, в других странах похоже, но по другому, а в других вообще все не так.

          Отредактировано: Human RS~00:38 11.01.18
          #995336
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            11.01.1800:08:02

            Да, на Кавказе это принято. В чужую мечеть со своим уставом…

            #995362
          • Нет аватара Tula
            11.01.1803:59:47

            Это именно культ и отрицать это было бы странно. Другое дело, что на Кавказе это неизбежно. Там привыкли жить по родоплеменным законам. Есть сильный вождь — подчиняемся, нет — бузим. У Кадырова на всем Кавказе огромный авторитет. Беда тут только одна — ни один вождь не вечен.

            #995401
        • Human RS Human RS
          11.01.1800:31:06

          И еще,тут тоже важно соблюдать меру. Вот вы говорите «проигрывание гимна». Считаю, что сейчас правильно делают, что он звучит только на важных торжественных мероприятиях и в подобающей обстановке. Символы должны оставаться вещью серьезной и значимой, а не как буквально вчера мы опубликовали новость про новый автомобильный мост в Приморском крае, и это безусловно очень хорошо, но там какой-то дебил заложил в проект, а еще больший идиот удтвердил окраску перил технической лестницы в цветах флага нашей страны. Д, Б © Лавров, что тут еще скажешь. Такой бред, наподобие того, которым страдают наши скачущие соседи по глобусу, нужно пресекать в зародыше.

          Отредактировано: Human RS~00:34 11.01.18
          #995366
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.01.1800:06:36

    Разошлись южане!

    За 2 первых рабочих дня на Юге России открыто 5 школ. И каких!

    Доброе дело.   

    #995361
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