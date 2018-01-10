Две новые школы на 1440 мест открыли в Чечне
Новые школы, рассчитанные на 1440 ученических мест, открыли в Гудермесе в рамках подпрограммы федеральной программы «Развитие образования на 2013-2020 года». В каждой школе в одну смену смогут обучаться 720 детей.
В 2017 году в регионе построили также пять школ по федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Финансирование составило 1 млрд 447,5 млн рублей.
В настоящее время в Чечне работают более 470 общеобразовательных учреждений, из них в две смены работают 334, в одну смену — 92. Число школьников превышает 258 тысяч человек. В 2017 году количество школ, работающих в три смены, возросло с 38 до 45.
- Великоросс
- 10.01.201821:19
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