ОДК начала производство новых двигателей для Ми-38 взамен украинских

Серийное производство новых двигателей ТВ7-117 В для вертолетов Ми-38 началось в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Ранее двигатели производились только на территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель корпорации. «Всего до 2020 года планируется изготовить не менее 200 различных модификаций (для вертолетов и самолетов). До этого двигатели для наших гражданских и боевых машин производились исключительно на Украине. Теперь двигатели ТВ7-117 В производятся из полностью освоенных в стране деталей, узлов и комплектующих», — приводит издания слова представителя. Она отметила, что по показателям экономичности, надежности и ресурсов базовый двигатель находится в ряду лучших мировых образцов данного класса. Особенностью двигателей этого семейства, по словам специалиста, является обеспечение «безопасности полета вертолета при экстремальных ситуациях путем введения чрезвычайных режимов мощностью 2800 — 3750 л. с.». Турбовинтовые модификации двигателя могут применяться на самолетах Ил-114 и Ил-112 В. «До 2020 года мы планируем выпустить более 200 двигателей семейства ТВ7-117 В в турбовальных и турбовинтовых модификациях», — добавила она. Как сообщил специалист, корпорация развернула работу по организации производства двигателей в полном объеме. Основными поставщиками комплектующих для окончательной сборки на АО «Климов», где были разработаны двигатели для вертолетов Ми-8, станут АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и другие предприятия, входящие в ОДК.