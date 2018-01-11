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Авиация

ОДК начала производство новых двигателей для Ми-38 взамен украинских

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Серийное производство новых двигателей ТВ7-117 В для вертолетов Ми-38 началось в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Ранее двигатели производились только на территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель корпорации. «Всего до 2020 года планируется изготовить не менее 200 различных модификаций (для вертолетов и самолетов). До этого двигатели для наших гражданских и боевых машин производились исключительно на Украине. Теперь двигатели ТВ7-117 В производятся из полностью освоенных в стране деталей, узлов и комплектующих», — приводит издания слова представителя. Она отметила, что по показателям экономичности, надежности и ресурсов базовый двигатель находится в ряду лучших мировых образцов данного класса. Особенностью двигателей этого семейства, по словам специалиста, является обеспечение «безопасности полета вертолета при экстремальных ситуациях путем введения чрезвычайных режимов мощностью 2800 — 3750 л. с.». Турбовинтовые модификации двигателя могут применяться на самолетах Ил-114 и Ил-112 В. «До 2020 года мы планируем выпустить более 200 двигателей семейства ТВ7-117 В в турбовальных и турбовинтовых модификациях», — добавила она. Как сообщил специалист, корпорация развернула работу по организации производства двигателей в полном объеме. Основными поставщиками комплектующих для окончательной сборки на АО «Климов», где были разработаны двигатели для вертолетов Ми-8, станут АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и другие предприятия, входящие в ОДК.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3392391

ОДК, ТВ7-117В, вертолет, Вертолеты России
  • Нет аватара bars_16
    11.01.1815:12:39

    Какая-то туфта.

    Украина никогда не производила двигатели для Ми-38,прототипы начинали испытания на «праттах»,затем на российских ТВ7-117. Те же Ансат,Ка-226Т,Ка-62 летают на канадских и французских движках. Для Ми-26Т2 двигатели производит только Украина. ООО «Климов» выпускало и раньше двигатели для российских вертолётов,используя комплектующие с Украины…

    #995536
    • Джон Джонович Джон Джонович
      11.01.1816:05:55

      Не раскачивайте лодку,вы что хотите как в 90-х?

      #995559
      • Нет аватара bars_16
        11.01.1816:13:51

        Вы не переходите на личности. Что я хочу — вас не касается, а вот то,что такая новость на сайте СуН — авторитета ему точно не добавит…

        #995562
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