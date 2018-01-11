«Росэлектроника» разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии

Холдинг «Росэлектроника» закончил разработку первой в России навигационной станции для высокоточных хирургических операций. В настоящее время собрана установочная опытно-промышленная партия оборудования, поданы документы в Росздравнадзор для регистрации. Планируется, что в течение 2018 года станции пройдут клинические испытания в медицинских организациях.

Разработка выполнена московскими организациями холдинга — Инженерно-маркетинговым центром концерна «Вега» и Научно-исследовательским центром электронной вычислительной техники. Новое устройство позволяет повысить качество проведения сложных хирургических вмешательств, сократить время операций, а также вероятность врачебной ошибки.

Как рассказали разработчики, принцип действия навигационной хирургической станции основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. Станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch.

Навигационные системы используются при хирургических вмешательствах, требующих повышенной точности, в частности, трепанации черепа, иссечении злокачественных и доброкачественных образований внутри черепной коробки, санации эпи- и субдуральных гематом, а также в ходе пункционной биопсии.

Как отмечают в холдинге, новая разработка по техническим характеристикам соответствует лучшим иностранным образцам, а в части программного обеспечения превосходит ряд из них. Кроме того, по предварительным оценкам, российская станция обойдется потребителям значительно дешевле аналогов.

«Иностранное медоборудование, на наш взгляд, имеет необоснованно высокую стоимость. Мы готовы полностью удовлетворить потребность российского рынка в таких системах и сократить затраты клиник на их закупку и обслуживание», — заявил генеральный директор ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш, комментируя разработку.

Как отмечается в пресс-релизе холдинга, на сегодня интерес к новинке уже проявляют специалисты ряда крупных клиник, в том числе зарубежных.