Спортивный комплекс с бассейном открыли в селе Мильково на Камчатке

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Мильково стал одним из крупнейших спортивных объектов в крае, уступив лишь комплексам в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

Новое двухэтажное здание расположено в центральной части села. Общая площадь комплекса — порядка 5 тыс. м2. Состоит ФОК из трех основных блоков: административно-бытового корпуса, многофункционального спортивного зала и бассейна. Кроме того, в здании есть небольшие залы для занятий борьбой, фитнесом, а также тренажерный зал. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься до 300 детей.

Теперь в райцентре Мильково можно будет проводить межрайонные спортивные соревнования.

Новый ФОК получил название «Сокол». Название выбирали всем селом в ходе специального конкурса, организованного местной администрацией.

Строительство было начато в 2015 году. Сметная стоимость комплекса составила 265 млн. рублей.

В последние годы на Камчатке было построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ФОК в селе Мильково. Кроме того, еще один спортивный объект строится в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района на условиях государственно-частного партнерства. Также идет подготовка к строительству быстровозводимого ФОКа в поселке городского типа Палана и двух ФОКов в Петропавловске-Камчатском.