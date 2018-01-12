Белоярская АЭС увеличила выработку на 21% и долю МОКС-топлива

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Белоярская АЭС (Свердловская область) в 2017 году выработала 10,2 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщили «Интерфаксу» в управлении информации и общественных связей станции."Выработка электроэнергии на Белоярской АЭС на конец 2017 года составила рекордное значение за всю ее более чем полувековую историю", — подчеркнул собеседник агентства.

В этом году будут продолжены работы по увеличению доли МОКС-топлива в активной зоне реактора БН-800.

По итогам 2016 года производство электроэнергии на АЭС составило 8,4 млрд кВт.ч. Таким образом, в 2017 году показатель вырос на 21,4%.В частности, энергоблок № 4 с реактором БН-800 произвел в минувшем году 5,568 млрд кВт.ч электроэнергии (рост на 47%), энергоблок № 3 с реактором БН-600 — 4,633 млрд кВт.ч (рост на 0,5%). Динамика объясняется тем, что в течение 2016 года на четвертом блоке шло постепенное освоение мощности на этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации.

«Испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100-процентном уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений. 31 октября 2016 года энергоблок был сдан в промышленную эксплуатацию», — напомнили в управлении информации.

В этом году будут продолжены работы по увеличению доли МОКС-топлива в активной зоне реактора БН-800.

«В настоящее время на энергоблоке используется «гибридная» активная зона, то есть частично с обычным урановым топливом, частично — с уран-плутониевым МОКС-топливом. Полностью перевести БН-800 на МОКС-топливо планируется в 2019 году. По состоянию на декабрь 2017 загрузка активной зоны БН-800 МОКС-топливом была 20%", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, также на Белоярской АЭС в 2018 году продолжится подготовка к производству в реакторе БН-600 изотопа кобальта-60 для нужд ядерной медицины.

Белоярская АЭС — первая коммерческая АЭС в истории атомной энергетики страны, и единственная с реакторами разных типов на одной площадке. На Белоярской АЭС эксплуатируется единственные в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600 и БН-800. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 выработали свой ресурс. (фотография с сайта www.atomic-energy.ru)