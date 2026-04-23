MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
4 дня назад
62
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Первыми в мире: Россия испытала утилизацию самых долгоживущих радиоактивных отходов

© atommedia.online

На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС завершилась первая в мире программа опытно-промышленной эксплуатации МОКС-топлива с добавлением так называемых минорных актинидов — наиболее токсичных и долгоживущих компонентов отработавшего ядерного топлива.

Три экспериментальные тепловыделяющие сборки с америцием-241 и нептунием-237 были загружены в реактор на быстрых нейтронах БН-800 летом 2024 года и успешно отработали три топливные кампании.

Минорные актиниды (нептуний, америций, кюрий) составляют небольшую долю в массе отработавшего топлива, но именно они — главная проблема ядерных отходов. Период полураспада некоторых из них — сотни тысяч лет. Именно из-за них радиоактивные отходы нужно изолировать от окружающей среды на десятки тысяч лет. Если научиться их «выжигать» — превращать в более стабильные или короткоживущие изотопы — можно в сотни раз быстрее достичь радиационной эквивалентности исходного уранового сырья и конечных отходов. Проще говоря: сколько урана добыли, столько же «грязного» материала в итоге и останется, но опасность он будет представлять уже не на тысячи, а на сотни лет.

© atommedia.online

Лучше всего для «выжигания» минорных актинидов подходят реакторы на быстрых нейтронах. В них вредные элементы превращаются в более стабильные изотопы — это называется трансмутация. Россия обладает уникальным опытом работы с такими реакторами: более 40 лет работает БН-600 на Белоярской АЭС, а с 2016 года введён в промышленную эксплуатацию самый мощный в мире быстрый реактор БН-800. Следующий шаг — строительство первого серийного быстрого реактора большой мощности БН-1200М.

Экспериментальные сборки с минорными актинидами изготовили на Горно-химическом комбинате в Железногорске. После остывания в бассейне выдержки они отправятся на послереакторные исследования. Но уже сейчас ясно: технология работает, уточняют в Росатом.

© atommedia.online

Ожидается, что это поможет в десятки раз снизить количество радиоактивных отходов, направляемых на окончательную изоляцию. В рамках Сбалансированного ядерного топливного цикла энергоблоки IV-поколения будут способствовать повышению экологичности и энергетического потенциала атомной энергетики, позволяя использовать облученное топливо вместо его хранения. Приблизительно за 60 лет работы он будет способен утилизировать около четырех тонн минорных актинидов — это больше, чем вырабатывается в нескольких тепловых реакторах", — отметил директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

Реакторы на быстрых нейтронах используют для производства энергии не только уран, но и вторичные продукты топливного цикла — в частности, плутоний. Они могут производить больше топлива, чем потребляют, и одновременно «дожигать» самые опасные отходы. Для сравнения: в обычных тепловых реакторах используется всего около 1% урана, остальное отправляется в отходы. Россия — один из мировых лидеров в разработке атомных технологий IV поколения, которые делают энергетику не только безопаснее, но и экологичнее, сокращая объём отходов, требующих глубинного захоронения.

Источник: atommedia.online

Комментарии 16

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара Алексей Растригин23.04.26 08:03:55
    Приблизительно за 60 лет работы он (реактор 4-ого поколения) будет способен утилизировать около четырех тонн минорных актинидов — это больше, чем вырабатывается в нескольких («обычных») тепловых реакторах


    Кто сможет в будущем «убирать"/сравнительно быстро нейтрализовывать радиоактивные отходы — очевидно будет править миром…    

    #1315322
    • 1
      shigorin shigorin24.04.26 11:46:39

      Кто правит миром -- в итоге опытно понял апостол Фома, что и засвидетельствовал; а потуги человеков, что добрых, что злых, в этом плане итогово тщетны -- и это хорошо

      Отредактировано: shigorin~11:46 24.04.26
      #1315387
  • -1
    Tevton Tevton23.04.26 08:11:56

    Ну либо дешево запускать отходы в космос

    #1315325
    • 0
      Black Reader Black Reader25.04.26 05:52:23

      Это отходы с точки зрения теплового реактора. Для др. процессов это ценное сырье. С таким же успехом можно запускать в космос слитки добытого золота.

      #1315428
  • -3
    Нет аватара vajo23.04.26 08:42:49

    "Приблизительно за 60 лет работы он будет способен утилизировать около четырех тонн минорных актинидов — это больше, чем вырабатывается в нескольких тепловых реакторах"
    .
    Например,
    Для реактора мощностью 3000 МВт (при 12-месячном топливном цикле) ежегодный расход природного урана составляет около 250 тонн.
    Один энергоблок ВВЭР-1000 в определённых условиях потребляет около 22 тонн свежего ядерного топлива в год.
    В России, из реакторов АЭС ежегодно выгружают около 650 тонн радиоактивных отходов.
    .
    При этом переработка отходов МА за 60 лет всего 4 тонны (67кг/год)?
    .
    В работе «ПРОГНОЗ НАРАБОТКИ МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ В 21-м СТОЛЕТИИ» (Росатом) есть табличка, в которой наработка МА в России будет десятками тонн в год.

    Отредактировано: vajo~08:51 23.04.26
    #1315326
    • 8
      Нет аватара DimaY23.04.26 09:16:55

      Что-то Вы все в кучу смешали, не замечаете? Вы понимаете, чем отличается природный уран от ядерного топлива для реакторов ВВЭР? Кстати сейчас перешли на 18 месячную сессию.

      В России не выгружают из реакторов ВВЭР тоннами радиоактивные отходы, выгружают облученное ядерное топливо, которое подлежит переработке, продуктом переработки является в зависимости от задач ремикс-топливо, МОКС-топливо и сейчас еще СНУП-топливо. Все виды топлива используются для выработки энергии. При переработке образуется очень небольшая по массе, но мерзопакостная высокотоксичная фракция, те самые минорные актиниды, раньше из размещали в подреакторном пространстве. Вот её пытаются дожечь. Теперь о количествах 4 тонны за 60 лет это не мало, потому что их вообще по массе не так много и речь идет о БН-600, БН-1200, который уже строится, сможет дожигать вдвое больше, уже запланировано строительство 7 БН-1200, но дожиг можно будет осуществлять и на реакторах БРЕСТ, тем более, что это первый этап дожига.

      #1315329
    • 0
      shigorin shigorin24.04.26 11:48:37
      Для реактора мощностью 3000 МВт


      1) эт которого?
      2) не путайте уран с ураном, а уран -- с актинидами
      PS 2 DimaY: только не высокотоксичная (это да, но уже не так важно), а высокоактивная

      #1315388
      • 0
        Нет аватара DimaY24.04.26 13:11:02

        Атомщики ее называют высокотоксичная, только токсична она не для человека, а для цепной реакции, собственно эта фракция не дает вести полное догорание топлива, отравляет ТВЭЛ. А так и обедненный уран, хоть он и не радиоактивный, к потреблению не рекомендован категорически.

        #1315399
        • 0
          Black Reader Black Reader25.04.26 06:02:06

          Все изотопы урана радиоактивны. Стабильных нет. Но, U-238 с периодом полураспада 4,5 млрд лет — да, можно в ладошках подержать недолго.

          #1315429
  • 6
    Нет аватара DimaY23.04.26 09:24:45

    Небольшое уточнение, технология конечно хорошая и работает, но к сожалению желаемый уровень дожига пока не достигнут. Это уже стало понятно около года назад и поэтому принято решение о строительстве специального реактора утилизатора, так называемый солевой реактор, который должен решить проблему окончательно. Известно где будет этот реактор, но на какой стадии строительство, пока неясно. Так что дожиг минорных актинидов, скорее всего, будет в два этапа. Сначала на БН, а окончательно на солевом. Желаемый уровень — достижение природного радиоактивного уровня, при хранении 60 лет.

    #1315331
    • 1
      Аlex М Аlex М23.04.26 15:00:51

      Спасибо за информацию про солевой реактор! Но не совсем понял, этот реактор будет просто выжигать, или у него есть хоть небольшая турбина чтобы даже из таких вялотекущих реакций получать какую то полезную энергию? Если еще с генерацией, то это вообще идеально было бы в теории

      Дополнено: да, почитал, реально ставят турбины, и получается огромная польза даже от вредных опасных отходов, которые там и выжигаются, да еще мощность может быть сотни мегаватт!

      Отредактировано: Аlex М~15:27 23.04.26
      #1315353
      • 3
        Нет аватара DimaY23.04.26 15:36:10

        Пока информации мало, то что его подключат к существующей теплоцентрали это точно, что приведет к экономии угля на ТЭЦ, информации о турбине пока нет. Но это демонстратор технологии, то есть реактор не очень большой и основная цель именно дожиг, ну, а там видно будет. Его строят на предприятии, где не очень болтать любят, культура у людей такая.

        #1315356
        • 0
          shigorin shigorin24.04.26 11:50:30
          Его строят на предприятии, где не очень болтать любят, культура у людей такая.


          …и то проболтались     (впрочем, догадываюсь, где -- и всё надеюсь в те края как-то съездить, может, даже и от СуН)

          #1315389
          • 0
            Нет аватара DimaY24.04.26 13:18:33

            Не проболтались, молчат, как рыба об лёд. Все что я написал, доступно в открытых источниках информации, просто из разных, поэтому люди, которые не интересуются вопросом на это внимание не обращают в общем потоке. А так информация о том что на предприятии начаты работы по солевому реактору написано на официальном сайте предприятия. Но больше информации нет, а сотрудники не болтают. То что на БН не достигнуто полное выгорание, было в одном из докладов Адамова, это опубликовано в сети. Он правда продвигает, что БРЕСТ будет лучше, но каждый кулик свое болото хвалит, пока это только слова.

            А съездить стоит, я в этом городе несколько лет прожил.

            Отредактировано: DimaY~13:20 24.04.26
            #1315400
  • 3
    Нет аватара alexm23.04.26 16:29:56

    История жидкосолевых реакторов в России началась в 1970-х. Сейчас Курчатовский
    институт развивает концепцию реактора-сжигателя (ЖСР-С) для переработки
    трансурановых элементов. Технология может стать ключом к решению проблемы минорных
    актинидов — изотопов нептуния, америция и кюрия, которые остаются опасными тысячи
    лет. Их «выжигание» сократит срок радиационной угрозы до 300 лет.
    «Росатом» тестирует и другие методы. Например, в 2024 году в реактор БН-800 Белоярской
    АЭС загрузили экспериментальные топливные сборки с добавлением америция и нептуния.
    Их будут испытывать полтора года.
    Сбалансированный ядерный цикл — это не только переработка отходов, но и возврат
    ценного сырья (урана, плутония) в производство. Технологии «Росатома» соответствуют
    ESG-стандартам и укрепляют технологический суверенитет России.
    «ЖСР для замыкания топливного цикла — это исключительно российская идея, — подчеркивает Алексей Ананьев( Главный научный сотрудник ВНИИНМ). — Другие страны не задумываются об этом, поэтому сейчас существует окно возможностей, и мы можем совершить прорыв в этой области для поддержания нашего технологического лидерства. Цель нашего реактора — замыкание топливного цикла путем дожигания долгоживущих высокоактивных компонентов ОЯТ — америция, нептуния, кюрия. Второе принципиальное отличие от зарубежных проектов: в качестве делящегося материала будет использоваться не уран, а реакторный плутоний. Таким образом, Росатом остается мировым лидером по ядерным технологиям».

    #1315362
    • 0
      shigorin shigorin24.04.26 11:51:24
      ESG-стандартам


      вот это, кстати, давно пора выжигать пожёстче актинидов (но можно теми же средствами)

      #1315390