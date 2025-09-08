Подпишись
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

На Белоярской АЭС завершили большую и важную модернизацию третьего энергоблока.

 © rosenergoatom.ru

На Белоярской АЭС закончили большую и сложную модернизацию. Три года там меняли огромные детали в системе генераторов — всего 24 штуки. Каждая из них размером с ракету — 16 метров в длину и весом 20 тонн. Их везли из Подольска больше тысячи километров. Самое сложное было их поменять — проемы в крыше пришлось вырезать, а новые модули устанавливали с ювелирной точностью, с зазорами в пару сантиметров. Еще и дожди мешали — по правилам во время дождя такие работы проводить нельзя.

 © rosenergoatom.ru

Зато теперь энергоблок будет работать без проблем как минимум до 2040 года, и уральцы могут не переживать за свет в своих домах.

«Бригады дежурили круглосуточно, чтобы поймать окошко с сухой погодой. В среднем замена каждого модуля составила пять дней», — рассказал заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Михаил Росляков.

Испарительный модуль играет важную роль в работе парогенератора. В нём натрий 2-го контура передает тепло воде и переводит её в пар. Произведенный в парогенераторе пар в дальнейшем используется для вращения лопастей турбогенераторов и выработки электроэнергии.

Источник: rosenergoatom.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара DimaY
    08.09.2509:22:46

    Так то за электричество в розетках можно будет не беспокоиться раньше, БН-1200М, уже начали готовить площадку, а пуск планируют в 2033.

    #1305803
  • Нет аватара vajo
    08.09.2513:39:08

    Если пришлось вырезать крышу, то получается, станцию строили одноразовой, без возможности замены агрегатов?

    #1305813