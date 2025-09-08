На Белоярской АЭС закончили большую и сложную модернизацию. Три года там меняли огромные детали в системе генераторов — всего 24 штуки. Каждая из них размером с ракету — 16 метров в длину и весом 20 тонн. Их везли из Подольска больше тысячи километров. Самое сложное было их поменять — проемы в крыше пришлось вырезать, а новые модули устанавливали с ювелирной точностью, с зазорами в пару сантиметров. Еще и дожди мешали — по правилам во время дождя такие работы проводить нельзя.

Зато теперь энергоблок будет работать без проблем как минимум до 2040 года, и уральцы могут не переживать за свет в своих домах.