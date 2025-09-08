На Белоярской АЭС завершили большую и важную модернизацию третьего энергоблока.
На Белоярской АЭС закончили большую и сложную модернизацию. Три года там меняли огромные детали в системе генераторов — всего 24 штуки. Каждая из них размером с ракету — 16 метров в длину и весом 20 тонн. Их везли из Подольска больше тысячи километров. Самое сложное было их поменять — проемы в крыше пришлось вырезать, а новые модули устанавливали с ювелирной точностью, с зазорами в пару сантиметров. Еще и дожди мешали — по правилам во время дождя такие работы проводить нельзя.
Зато теперь энергоблок будет работать без проблем как минимум до 2040 года, и уральцы могут не переживать за свет в своих домах.
«Бригады дежурили круглосуточно, чтобы поймать окошко с сухой погодой. В среднем замена каждого модуля составила пять дней», — рассказал заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Михаил Росляков.
Испарительный модуль играет важную роль в работе парогенератора. В нём натрий 2-го контура передает тепло воде и переводит её в пар. Произведенный в парогенераторе пар в дальнейшем используется для вращения лопастей турбогенераторов и выработки электроэнергии.
08.09.2509:22:46
08.09.2513:39:08