В Московской области открыта развязка на трассе М-5 «Урал»

Движение по развязке на пересечении федеральной трассы М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе открыли 12 января в Московской области.

Общая протяженность проезжей части на развязке с учетом съездов составляет 6,8 километра. На строительство объекта было выделено 3,8 млрд рублей. Планируется, что интенсивность движения по развязке составит 67 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч.

Объект позволит увеличить транспортную доступность города Лыткарино и логистического комплекса в районе Томилино. Предполагается, что впоследствии развязка станет частью новой автодороги Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.