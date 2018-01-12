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Дорожное строительство

В Московской области открыта развязка на трассе М-5 «Урал»

  •  © 360tv.ru

Движение по развязке на пересечении федеральной трассы М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе открыли 12 января в Московской области.

Общая протяженность проезжей части на развязке с учетом съездов составляет 6,8 километра. На строительство объекта было выделено 3,8 млрд рублей. Планируется, что интенсивность движения по развязке составит 67 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч.

Объект позволит увеличить транспортную доступность города Лыткарино и логистического комплекса в районе Томилино. Предполагается, что впоследствии развязка станет частью новой автодороги Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

  •  © 360tv.ru
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4869829

Московская область, дорожное строительство
  • Великоросс Великоросс
    12.01.1815:59:26

    •  © 360tv.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~16:00 12.01.18
    #996034
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    12.01.1817:18:11

    Ну Андрей Воробьёв сегодня в Лыткарино путешествует   :

    — Ледовый дворец,

    — Развязка. Доброе дело!

    #996082
  • von_gobelen von_gobelen
    12.01.1820:19:07

    Ещё бы обход Октябрьского с мостом через Москву-реку, тогда бы вообще хорошо бы там стало.

    #996136
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