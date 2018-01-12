На Смоленской АЭС выполнен уникальный ремонт турбогенератора № 1 первого энергоблока

10 января турбогенератор № 1 первого энергоблока Смоленской АЭС включен в сеть после проведения уникального ремонта.

Как отметил заместитель главного инженера АЭС Виталий Апутин, впервые в условиях площадки станции был выполнен капитальный ремонт обмотки статора генератора, который ранее мог выполняться только в заводских условиях.

Чтобы выполнить сложный и достаточно трудоемкий ремонт в срок, была задействована методология Производственной системы Росатома, увеличен численный состав бригад, организованы круглосуточные работы. По необходимости оперативно вырабатывались корректирующие мероприятия, актуализировался график ремонта с учетом анализа текущего состояния. Некоторые операции выполнялись параллельно. Организацию работ и выполнение запланированных операций координировал профильный департамент центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Дополнительно были прикомандированы обмотчики с ПАО «Силовые машины» и представители авторского надзора для ускорения решения возникающих в ходе ремонта вопросов.

После набора номинальной нагрузки было выполнено техническое диагностирование генератора. Через месяц будет проведена повторная диагностика, сравнение полученных результатов и, при необходимости, разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации генератора.

«Большой объем работ был выполнен с необходимым качеством и соблюдением требований безопасности, — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — В решение поставленных задач был максимально вовлечен персонал Смоленской АЭС, подрядных организаций, акционерных обществ „Атомэнергоремонт“ и „Силовые машины“. Я выражаю искреннюю признательность всем, кто внес вклад в наш общий успех».