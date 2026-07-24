Ремонт на Смоленской АЭС закончился раньше срока и дал дополнительную генерацию
Главная часть ремонтной кампании касалась реакторного отделения. Там провели четвёртый этап работ по управлению ресурсными характеристиками активной зоны. Это нужно, чтобы продлить срок службы графитовой кладки. С помощью роботов и специальной оснастки восстановили ресурс 195 ячеек технологических каналов. Ещё заменили 26 каналов системы управления и защиты.
Благодаря тому, что блок включили в сеть досрочно, удалось выработать дополнительно более 50 млн кВт·ч электроэнергии. За первое полугодие станция в целом получила плюс 113 млн кВт·ч за счёт оптимизации графиков ремонтов, рассказали в Росатом.
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