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Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Ремонт на Смоленской АЭС закончился раньше срока и дал дополнительную генерацию

Главная часть ремонтной кампании касалась реакторного отделения. Там провели четвёртый этап работ по управлению ресурсными характеристиками активной зоны. Это нужно, чтобы продлить срок службы графитовой кладки. С помощью роботов и специальной оснастки восстановили ресурс 195 ячеек технологических каналов. Ещё заменили 26 каналов системы управления и защиты.

Благодаря тому, что блок включили в сеть досрочно, удалось выработать дополнительно более 50 млн кВт·ч электроэнергии. За первое полугодие станция в целом получила плюс 113 млн кВт·ч за счёт оптимизации графиков ремонтов, рассказали в Росатом.

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Источник: max.ru

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