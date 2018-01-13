На Ленинградской АЭС-2 началась сборка гермооблицовки купола внутренней защитной оболочки блока № 2

На строящейся Ленинградской АЭС-2 стартовали работы по укрупнительной сборке гермооблицовки купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока № 2: специалисты подрядной организации начали монтаж стальных металлоконструкций нижнего яруса.

В общей сложности на данном этапе специалистам предстоит укрупнить между собой 18 сегментов купола.

Общий вес крупногабаритной конструкции составит 356 тонн, внутренний диаметр основания — 44 метра.

«Мы укрупняем облицовку на специальном стенде, оснащённом необходимым грузоподъемным оборудованием и сборочно-сварочными приспособлениями. Причем, монтируем её вместе с поддерживающими каркасами, а также выполненным антикоррозионным покрытием».

«В России подобного опыта монтажа гермооблицовки нет. На нашей площадке данная технология была опробована ещё несколько лет назад, при выполнении аналогичных работ на первом энергоблоке ВВЭР-1200».

«Применение такого технологического решения позволило повысить качество сборки конструкции, уменьшить трудозатраты и оптимизировать сроки возведения энергоблока», — рассказал ведущий инженер отдела технического надзора строящейся Ленинградской АЭС Павел Иванов.

На следующих этапах аналогичным способом будут собраны второй и третий ярус гермооблицовки. Затем ярусы установят в проектное положение на смонтированную ранее цилиндрическую часть внутренней защитной оболочки здания реактора и забетонируют. Высота здания реактора с учетом конструкций ВЗО достигнет отметки +66,60 метров.

Внутренняя защитная оболочка здания реактора предусмотрена проектом сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это локализующая система безопасности атомной станции. Во время эксплуатации энергоблока ВЗО исключит выход радиоактивности в окружающую среду.