«Моршанскхиммаш» отгрузил финальную партию оборудования на площадку строительства Белорусской АЭС

Завод «Моршанскхиммаш» изготовил и отгрузил финальную партию оборудования на площадку строительства Белорусской АЭС.

Фильтры смешанного действия эксплуатируются в турбинных залах реакторных установках типа ВВЭР и предназначены для очистки водного теплоносителя от катионов и от анионов в процессе ионной химводоочистки теплоносителя, циркулирующего в контуре.

Запланировано, что на станции будет два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 (В-491) мощностью до 1200 МВт каждый. Проектируемая мощность АЭС составляет 2,4 тыс. МВт. Белорусская АЭС это международный проект — основной партнёр Республики Беларусь в проекте строительства АЭС — российская компания «Атомстройэкспорт».

Производство и поставка оборудования, предназначенного для реализации проектов ГК «Росатом», осуществляется в стратегическом партнёрстве с инжиниринговой компанией «КомплектЭнерго», которая уже более 15 лет осуществляет комплексное проектирование и выпуск энергетического оборудования.