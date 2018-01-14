Модуль автоматического захвата, переноса и укладки продукта.

Модуль предназначен для автоматического захвата, переноса продукта с конвейера технологической линии на карманный транспортер упаковочного автомата. Автоматизация переноса позволяет отказаться от ручного труда и улучшить товарный вид продукта. Модуль изготовлен из материлов, разрешенных к использованию в пищевой промышленности, в том числе материлов, находящихся в зоне над открытым продуктом. Область применения Модуля для автоматизации переноса — технологические линии по производству и упаковке мороженого или других продуктов. Данное оборудование используется на различных производствах пищевых продуктов.

Преимущества Модуля для автоматизации переноса:

— гигиенический дизайн захватов, обеспечивающий сохранность продукции от повреждений;

— возможность работы на элипсном продукте;- автоматический и полуавтоматический режим работы;

— интеллектуальная система управления, обеспечивающая оптимальный алгоритм работы.

Данное оборудование может быть изготовлено по индивидуальному техническому заданию Заказчика, учитывая его конкретные требования и условия.

Видео можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=5XDq3ACUdYU





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Техническая характеристика*

Производительность, шт./ мин…108 — 120

Размеры и масса перемещаемого продукта:

диаметр, мм … … 40 — 45

длина, мм … 94 — 104

вес, г… 74 +/-2

Эффективность работы, %… 98 — 99

* Возможно изготовление Модуля по ТЗ Заказчика под другой продукт.





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Разработан узел «сбрасывания»:

— для предотвращения попадания бракованного продукта в зону дозирования;

— для удаления продукта с конвейера технологической линии в случае останова упаковочного автомата.





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