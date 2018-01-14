Модуль автоматического захвата, переноса и укладки продукта.
Модуль предназначен для автоматического захвата, переноса продукта с конвейера технологической линии на карманный транспортер упаковочного автомата. Автоматизация переноса позволяет отказаться от ручного труда и улучшить товарный вид продукта. Модуль изготовлен из материлов, разрешенных к использованию в пищевой промышленности, в том числе материлов, находящихся в зоне над открытым продуктом. Область применения Модуля для автоматизации переноса — технологические линии по производству и упаковке мороженого или других продуктов. Данное оборудование используется на различных производствах пищевых продуктов.
Преимущества Модуля для автоматизации переноса:
— гигиенический дизайн захватов, обеспечивающий сохранность продукции от повреждений;
— возможность работы на элипсном продукте;- автоматический и полуавтоматический режим работы;
— интеллектуальная система управления, обеспечивающая оптимальный алгоритм работы.
Данное оборудование может быть изготовлено по индивидуальному техническому заданию Заказчика, учитывая его конкретные требования и условия.
Видео можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=5XDq3ACUdYU
Техническая характеристика*
Производительность, шт./ мин…108 — 120
Размеры и масса перемещаемого продукта:
диаметр, мм … … 40 — 45
длина, мм … 94 — 104
вес, г… 74 +/-2
Эффективность работы, %… 98 — 99
* Возможно изготовление Модуля по ТЗ Заказчика под другой продукт.
Разработан узел «сбрасывания»:
— для предотвращения попадания бракованного продукта в зону дозирования;
— для удаления продукта с конвейера технологической линии в случае останова упаковочного автомата.